Afirman que el plan de Bullrich "ya fue aplicado y llevó a la peor crisis económica de la historia"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó hoy que "las propuestas de la oposición ya las aplicaron en el pasado y llevaron al país a la peor crisis de su historia en diciembre de 2001", al referirse al plan dado a conocer en Estados Unidos por el economista principal del equipo de Patricia Bullrich, Luciano Laspina.

"No nos sorprenden las propuestas de la oposición porque ya las implementaron en el pasado y ya sabemos sus resultados. En 2001, cuando Bullrich era ministra de De la Rúa, hicieron exactamente lo mismo - ajuste fiscal brutal, reforma laboral y baja de salarios - y así llevaron al país a la peor crisis de su historia en diciembre de 2001", afirmó De Mendiguren a Télam como parte de otras repercusiones que generó en las últimas horas.

"Nosotros creemos en otro camino, el que estamos llevando adelante aún con las dificultades que enfrentamos por la deuda con el FMI que nos dejaron y la sequía este año: vamos a salir de las restricciones actuales a partir del crecimiento económico, no del ajuste", se diferenció el funcionario.

La propuesta económica que llevaría Bullrich en caso de ganar las elecciones presidenciales fue presentada por el diputado Luciano Laspina ante el Wilson Center de Estados Unidos.

En su exposición, Laspina dijo que, de llegar al Gobierno, enfrentarán en el corto plazo los desafíos de abandonar el control de capitales, de reducir el déficit fiscal recortando el gasto público, de subir los precios de las tarifas y de eliminar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo.

En ese marco, el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo hoy que el plan de Bullrich es "ominoso" y que con su implementación se busca llevar a cabo lo que el ex presidente Mauricio Macri no pudo llegar a concretar.

“La secuencia de reformas es difícil de anticipar en este momento ya que no sabemos cuál será el escenario al inicio de nuestro Gobierno, pero en cualquier caso debemos activar las reformas desde el inicio”, aseguró el economista del PRO.

Y agregó que “se debe abandonar el control del tipo de cambio lo más rápido posible”.

En esa línea, afirmó que “para evitar una aceleración de los índices de inflación el año próximo necesitamos abandonar el control del tipo de cambio con una senda clara de ajuste fiscal. Sumaremos, eventualmente, un nuevo acuerdo con el FMI desde el comienzo para construir credibilidad y tener un sello de aprobación” para recorrer ese camino.

Luego habló de una segunda etapa que tendrá como piedra angular la reforma de la carta orgánica del Banco Central basada en tres principios: la total independencia de la entidad respecto de la clase política, la prohibición de imprimir dinero para el Tesoro y la prohibición de imponer controles de cambio en el futuro.

Asimismo, según lo reprodujo el matutino Página 12, el economista también anticipó la idea de llevar a cabo una reforma laboral y dijo que los votos los conseguirían principalmente en alianza parlamentaria con La Libertad Avanza, la fuerza conducida por Javier Milei.

En la misma línea, Feletti sostuvo que el plan de Bullrich "es Macri recargado: todo igual pero más rápido".

En ese sentido, enumeró: "Primero, una salida devaluatoria que deteriorará los ingresos populares y beneficiará a los sectores empresarios ligados al comercio exterior; segundo, recortar la inversión social, que es otro retiro de estímulo a la demanda, con lo que va a caer la recaudación y así nunca van a solucionar el déficit fiscal; y tercero, el deterioro de los derechos de los trabajadores vía reforma laboral".

Feletti remarcó que "para Bullrich su enemigo es el pueblo argentino", ya que "con la devaluación monetaria y fiscal y la derogación de los derechos laborales, lo transforma en una población expuesta a los sectores que tienen la capacidad de asignar los recursos".

Consultado por Télam, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, planteó que "el objetivo de Patricia Bullrich, como lo hizo Macri en su momento, es generar una transferencia de ingresos sustancial del trabajo al capital".

"Lo llamativo es que le pide el voto al asalariado diciéndole que le va a hacer daño", subrayó y añadió que la propuesta de sacar el cepo cambiario de inmediato "es devaluación, inflación y pérdida del poder adquisitivo, y dice que lo va a hacer con la Policía en la calle".

Letcher sostuvo que "en definitiva, Bullrich dice 'voy a hacer el trabajo sucio a favor de los grandes empresarios, lo que Macri no pudo hacer con la reforma laboral que no consiguió que le aprobaran, lo voy a hacer y si es necesario con violencia'".

Respecto a la política a aplicar en materia laboral, Letcher señaló que "discutir los convenios colectivos de trabajo en un contexto de devaluación, ajuste y persecución a los trabajadores, termina en un escenario con pérdida de derechos y un retroceso importante de las luchas históricas de trabajadores y trabajadoras”.

Con información de Télam