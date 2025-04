Sin reservas, primarizada y a merced del FMI: cómo encuentra a Argentina la guerra comercial de Trump

No importa cuán embelesado se muestre frente a su presencia, la política económica del presidente Javier Milei está en las antípodas de la encarada por su par fetiche Donald Trump. El mandatario estadounidense lanzó una fuerte ofensiva al libre comercio global aplicando una serie de aranceles a todos los países con los que comercia. A la Argentina solo le aplica el 10 por ciento de aumento de sus aranceles y el país solo le vende a Estados Unidos un 9 por ciento de sus exportaciones globales. A simple vista parecería que no habría mayor impacto directo, aunque el rebote del descalabro será más duro de lo previsto, con lo cual no se explica la inacción del equipo económico que conduce Luis Caputo.

Milei celebró que el conflicto comercial encuentra a la Argentina sin déficit, pero obvia enumerar que lo alcanza sin reservas, en una economía primarizada –donde se esperan fuertes caídas en los precios de los commodities—, en medio de una negociación por nuevos desembolsos con el Fondo Monetario y, producto de esto último, ante la exigencia de una modificación en el régimen cambiario. Esto último, con la promesa de levantar el cepo, la única herramienta que logró en los últimos días mitigar una descalabro más profundo de la cuenta capital, en momentos que las reservas perforan los 25.000 millones de dólares.

Luego de varias semanas de turbulencia cambiaria y en medio de las negociaciones por un próximo acuerdo con el FMI, se desató un vendaval global con el anuncio de Trump, en el Jardín de las Rosas, de que aplicará los aranceles recíprocos que ya había amenazado imponer en los primeros días de su gobierno. En una tabla de dudosa confección comparó los aranceles promedio que le imponen a productos norteamericanos en un conjunto de países y los que impondrá Estados Unidos para establecer esa aparente reciprocidad. A la Argentina le tocó un arancel del 10 por ciento a todas sus ventas.

Perdiendo el supuesto equilibrio

Los datos duros prevén que el impacto directo que tienen las medidas de Trump es reducido ya que la Argentina destina apenas uno de cada diez dólares de sus exportaciones a Estados Unidos, de acuerdo con datos de IDESA. Sin embargo, los efectos indirectos, no solo por las decisiones que tome Estados Unidos sino también las posibles represalias que adopten los otros países, pueden ser muy dañinos. Las empresas afrontarán aumentos de costos por el encarecimiento de los insumos importados y los consumidores mayores precios debido a que los bienes, tanto nacionales como los importados, serán más caros.

No se descartan cambios significativos en la economía mundial que podrían venir de la mano de una fuerte caída en el precio de las materias primas como ya ocurrió esta semana con el petróleo y los granos y un menor crecimiento de la economía mundial. “Más allá de que el dólar se ha depreciado fuertemente en estos días como consecuencia de mayores probabilidades de recesión (que motivarían reducciones de tasas), lo cierto es que cuando un país grande impone aranceles, el resultado general es que el resto de las monedas debería depreciarse frente al dólar para compensar la modificación de los precios relativos que el arancel impuso. Y nosotros, hasta nuevo aviso (o hasta nuevo acuerdo con el Fondo) seguimos atados al dólar con el crawl”, señalaron desde la consultora lcg.

El Budget Lab de Yale calculó que, además del impacto en precios en la economía estadounidense, la suba de aranceles implicaría un PBI menor en 0,9 puntos porcentuales en 2025, y 0,6 puntos sería su incidencia permanente en el PBI de largo plazo. De este modo, está claro que la Reserva Federal estará frente al dilema de acomodar las tasas a una menor actividad o a un aumento de precios. Por lo pronto, Argentina podría intentar negociar algunas excepciones dada la cercanía personal entre ambos presidentes (que lógicamente se encuentran en veredas contrarias desde el punto de vista de la ideología económica).

En plena negociación bilateral por la imposición del arancel a las exportaciones argentinas la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un documento con sus principales reclamos para destrabar la relación comercial. Se trata del informe anual sobre Barreras al Comercio Exterior, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR), donde Washington enumera los obstáculos que, a su criterio, dificultan el comercio y las inversiones con la Argentina.

El reporte se entiende dentro del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA), firmado por ambos países en 2016. Aunque no es vinculante, el TIFA funciona como una vía formal de diálogo económico y podría allanar el camino hacia una agenda más profunda, incluyendo posibles beneficios arancelarios. Para avanzar en ese sentido, Estados Unidos exige principalmente una mayor apertura comercial, menor presión tributaria y un sistema cambiario más previsible. La aplicación de aranceles complica las expectativas para la economía de Estados Unidos en donde los inversores ya empiezan a descontar una recesión. Este factor empezó a impactar en el valor de los commodities, en particular –para el interés argentina—en el precio de la soja y el petróleo, dos fuentes de ingreso genuino de divisas.

El petróleo Brent cayó casi 10 dólares en dos días (de 75 a 65 dólares por barril), valores que no se veían desde 2021, no sólo por una recesión más probable sino también por la decisión de OPEP+ de avanzar en sus planes de aumento de producción. OPEP+ dispuso reintroducir en el mercado 411.000 barriles diarios (bpd) en mayo, frente a los 135.000 bpd previstos anteriormente. Con un futuro tan incierto, se deberá mirar muy de cerca los distintos breakevens (punto al que se llega en una operación en la que no se obtienen ni ganancias ni pérdidas de la producción en Vaca Muerta, pero por lo pronto las decisiones que impliquen más Capex e inversiones de escala podrían ponerse en pausa.

La represalia de China a los productos de Estados Unidos, al mismo tiempo, podría significar una oportunidad para la soja Argentina, que en realidad corre detrás de Brasil y Estados Unidos en sus ventas a China. Pero esta guerra comercial provocó la caída de casi 6 por ciento en los futuros de mayo, con lo cual no está muy claro cuánto pueda aprovecharse de esa oportunidad. Apenas se anunció el esquema de aranceles, la soja perdió 18 dólares la tonelada. En los días siguientes se moderó la caída.

Nuevo mercado de cambios y FMI

En un contexto que muestra dificultades para acumular divisas (y con reservas neta negativas, el panorama actual introduce dificultades adicionales no sólo por la baja de la soja y el petróleo sino también para calibrar una estrategia cambiaria saludable. En un contexto que se requiere flexibilidad, estamos encorsetados con la premisa de que no tienen que haber movimientos cambiarios hasta las elecciones. O tal vez esta sea la excusa perfecta para que el Gobierno anuncie una revisión de la estrategia cambiaria.

Según el último informe de LCG, "cuando un país grande impone aranceles, el resultado general es que el resto de las monedas debería depreciarse frente al dólar para compensar la modificación de los precios relativos que el arancel impuso". En ese sentido, los analistas advierten que, en un contexto donde ya es difícil acumular divisas, este nuevo escenario introduce desafíos adicionales: no sólo por la caída en los precios de la soja y el petróleo, sino también por la complejidad que representa calibrar una estrategia cambiaria consistente.

La estrategia de una tablita cambiaria al 1 por ciento mensual muestra claros signos de quedar desalineada ante una inflación que vuelve a acercarse al 3 por ciento, con serios riesgos de superar ese guarismo frente a la presión externa, lo que se refleja en las tensiones cambiarias previas a la guerra comercial que desató Trump. La brecha tanto con el CCL como con el MEP y hasta con el dólar informal se ubicó en el 26 por ciento. La confirmación del nuevo acuerdo con el Fondo se incrementaron esas expectativas sobre modificaciones en el actual esquema cambiario y una devaluación. Aún con pocas definiciones en relación a cuándo y en qué magnitud serán los desembolsos y la posibilidad de eliminar las restricciones al acceso al dólar. El cepo cambiario permite que en un escenario del comienzo de una crisis comercial financiera y tecnológica mundial como la que se presenta actualmente los dólares no se puedan fugar tan fácil del sistema financiero al exterior.

También resulta relevante destacar el accionar del Banco Central en un contexto global desafiante. Con reservas que se ubican por debajo de los 25.000 millones de dólares, el "poder de fuego" se ve limitado. El Gobierno argentino asegura que el plan económico no se verá alterado por la volatilidad global generada por la guerra comercial y las decisiones de Trump. En el Ministerio de Economía confirman que la negociación con el FMI sigue su curso y no se espera ningún cambio en el acuerdo para conseguir dólares frescos para reforzar las reservas del Banco Central.

El enviado especial para América Latina de Donald Trump, Mauricio Claver Carone, reconoció que apoyará el préstamo del FMI siempre y cuando se descarte el acuerdo por el swap con China. El acuerdo se complica y el riesgo país superó ya los 1.000 puntos, lo que refleja la preocupación de los inversores sobre la estabilidad del peso y la capacidad del país para acumular reservas.