Jubilados que cobran en octubre con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo monto de la jubilación mínima que regirá a partir de octubre, luego de aplicar el incremento correspondiente por la fórmula de movilidad previsional. El ajuste se basa en la evolución de la inflación de agosto y tiene impacto directo sobre millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

De acuerdo con la actualización establecida por el organismo, la jubilación mínima se ubica en $326.304,88, conforme al cálculo previsto en el Decreto 274/24, que regula la fórmula de movilidad vigente.

A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que ANSeS resolvió mantener durante este mes como refuerzo adicional para los beneficiarios que perciben el haber más bajo. De esta manera, el total a cobrar por los jubilados que reciben la mínima asciende a $396.304,88.

El bono conserva su valor fijo, sin ajuste automático, por lo que el incremento del haber base —del 1,88% en octubre— tiene un impacto limitado sobre el ingreso total. En términos reales, el aumento resulta menor a la inflación del período, lo que reduce el poder de compra frente al encarecimiento general de los precios.

Jubilados que cobran la mínima en octubre

Desde ANSES destacaron que el bono mensual extraordinario continuará vigente para proteger los ingresos de los jubilados de menores recursos, mientras se mantenga el esquema de transición previsto por la normativa. Este refuerzo se abona en la misma fecha que el haber previsional y no requiere gestión adicional por parte del beneficiario.

Jubilados: calendario de pagos de octubre 2025

ANSeS ya publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a octubre de 2025.

Los jubilados y pensionados cobrarán según la terminación del número de DNI, en dos tramos diferenciados:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Los jubilados cobran bono en octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo