Jubilados y morosos: los proyectos en el Congreso para ayudar a los deudores y qué hará ANSES

Este miércoles, en la Cámara de Diputados, la oposición logró enviar a comisiones una batería de proyectos para la ayuda de las familias que no pueden pagar sus deudas, en medio de la morosidad récord de los hogares. Algunas de esas iniciativas involucran a los jubilados o adultos mayores, por lo que surge la pregunta de qué podría hacer ANSES en caso de que finalmente se sancionen.

{{{htmlAmp}}}

Los proyectos que Diputados encomendó a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor involucran la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, la declaración de distintas emergencias por el endeudamiento de las familias y los consumidores, la creación de regímenes de desendeudamiento y alivio financiero, la protección de usuarios de tarjetas de crédito y la fijación de límites a intereses y cargos.

También figuran iniciativas para proteger las cuentas sueldo de embargos, atender el endeudamiento de los créditos hipotecarios UVA, prevenir el sobreendeudamiento de jóvenes y adultos mayores, regular a entidades no financieras de crédito y reforzar los derechos de los consumidores frente a cobranzas, fraudes digitales y créditos no consentidos.

Los proyectos de ayuda a jubilados en mora

Entre los proyectos que comenzaron a moverse en el Congreso por el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares aparecen algunos destinados a los jubilados y otros beneficiarios de la seguridad social.

Uno de los proyectos que apunta directamente a este universo es el presentado por la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), que propone encomendar al Banco Central (BCRA) la adopción de medidas regulatorias destinadas a mejorar el acceso al crédito de los titulares de prestaciones de la seguridad social. La iniciativa alcanza así a jubilados y pensionados, aunque en este caso coloca al BCRA como principal organismo encargado de avanzar con la regulación.

A esto se suma un proyecto presentado en 2025 por Gabriela Estévez y Pablo Carro, ambos de Unión por la Patria, para crear un régimen de prevención y reestructuración del sobreendeudamiento juvenil y de adultos mayores de 60 años que tengan deudas con proveedores de servicios de pago o plataformas financieras como fintech y billeteras virtuales. La propuesta también contempla acuerdos que pueden incluir quitas de intereses, extensión de plazos y planes de pago adaptados a la capacidad económica del deudor.

Qué podría hacer Anses

Más allá de eso, vale aclarar que hasta el momento ANSES no anunció un programa propio de refinanciación, desendeudamiento ni asistencia para jubilados morosos. Las iniciativas en discusión son parlamentarias y, por ahora, el organismo previsional no tiene ninguna medida que deba poner en marcha.

En este escenario, ANSES podría adquirir algún papel recién en una eventual etapa de implementación, siempre que alguna de las iniciativas sea aprobada y la ley finalmente sancionada le asigne funciones concretas. Por ejemplo, podría intervenir para identificar a los titulares alcanzados, intercambiar información con otros organismos o instrumentar beneficios vinculados con prestaciones que administra.

Pero eso dependería del texto definitivo y de su reglamentación, por lo que hoy no existe una decisión de ANSES de pagar una asistencia especial ni de refinanciar las deudas de los jubilados.