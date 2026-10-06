Las jubilaciones en la Ciudad perdieron hasta un 16% frente a la inflación en el último año

Las jubilaciones para las personas adultas mayores registraron una caída de entre el 10% y el 16% en su poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo reveló el último informe del Monitor de Derechos elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña, tras comparar la evolución de los ingresos con el Sistema de Canastas de Consumo para este sector entre julio de 2025 y julio de 2026.

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El relevamiento —que analiza seis modelos de hogares para medir los gastos en alimentación, vivienda, salud, cuidados y transporte— puso de manifiesto las crecientes dificultades que enfrentan jubilados y jubiladas para cubrir sus necesidades elementales.

Las tarifas y la vivienda desplazan al gasto en alimentos

Las mayores variaciones en el costo total de vida se registraron en los hogares que no afrontan gastos de alquiler ni de medicina prepaga (Hogares 1 y 4), los cuales experimentaron subas anuales del 41,9% y 43%, respectivamente.

Este incremento diferencial en los servicios públicos, el transporte y la salud alteró de forma significativa la estructura del presupuesto mensual:

Estructura del gasto: En el caso de una mujer de 75 años o más, propietaria y sin medicina prepaga (Hogar 4), los servicios básicos pasaron a concentrar el 40,2% del gasto total , relegando a la alimentación al segundo lugar con un 28,2%.

Alquileres: Entre las personas mayores que alquilan, la vivienda absorbe más de la mitad del presupuesto mensual .

Cobertura médica: En aquellos hogares que contratan medicina prepaga, la salud se consolidó como la principal erogación del mes.

Servicios y transporte: En la gran mayoría de los perfiles analizados, la suma de los servicios públicos y el transporte ya iguala o supera lo gastado en alimentos.

Un impacto severo en un sector con fuerte impronta femenina

El deterioro de los ingresos previsionales cobra particular gravedad ante el peso demográfico del sector en el distrito: actualmente, el 17% de la población de la Ciudad de Buenos Aires tiene 65 años o más.

Asimismo, el informe resalta dos características clave de esta población:

Marcada feminización: Existen aproximadamente 160 mujeres por cada 100 varones en este rango etario. Haberes mínimos: Cerca del 40% de las personas jubiladas accedió al sistema previsional mediante moratorias, lo que explica la alta concentración de haberes en el tramo mínimo, recortando aún más su margen de maniobra frente a la suba de precios.

El trabajo de la Defensoría concluyó que el aumento dispar en los rubros esenciales no solo profundiza las situaciones de vulnerabilidad, sino que condiciona de forma directa el acceso efectivo a derechos básicos de la ciudadanía mayor en la Capital.