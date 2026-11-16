JP Morgan prevé que el Gobierno llegará a las elecciones con inflación de 2% mensual y presión sobre el dólar

La inflación se mantiene como uno de los principales problemas económicos para el gobierno de Milei, pese a que la desaceleración de los precios constituye uno de los ejes centrales del programa económico. Un informe de JP Morgan anticipó que la Argentina llegará a las elecciones presidenciales de 2027 con aumentos cercanos al 2% mensual y advirtió que una eventual mayor demanda de dólares durante la campaña podría interrumpir el proceso de desinflación. El pronóstico del banco estadounidense también expone las dificultades del oficialismo para alcanzar una reducción más pronunciada del índice de precios, incluso después de casi tres años de gestión.

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La entidad financiera proyecta que la inflación cerrará 2026 en torno al 31%, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025. Para 2027, en tanto, estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará una suba del 23%. Si bien las proyecciones contemplan una desaceleración respecto de los niveles actuales, también anticipan que los aumentos de precios continuarán en torno al 2% mensual durante buena parte del año electoral. El informe fue elaborado por los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira, quienes identificaron distintos factores que podrían complicar las previsiones, entre ellos la evolución del tipo de cambio, los ajustes pendientes en las tarifas de los servicios públicos y la incertidumbre política y financiera que suele aumentar a medida que se acercan las elecciones.

Para el primer trimestre de 2027, JP Morgan calcula una inflación promedio del 1,8% mensual, mientras que para el segundo semestre, cuando se desarrollará la campaña presidencial, estima que el ritmo de aumento de los precios se ubicará en torno al 1,9%. La advertencia central pasa por la posibilidad de que las tensiones cambiarias sean superiores a las contempladas en el escenario base del banco y terminen trasladándose a los precios de la economía.

En ese sentido, los analistas señalaron que los riesgos inflacionarios están "sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global". La observación introduce un elemento de preocupación para el esquema económico de Milei, que necesita mantener bajo control el dólar para sostener la desaceleración inflacionaria y evitar que una modificación de las expectativas financieras termine impactando sobre los precios.

El diagnóstico de JP Morgan se conoce después de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue del 2,2%, por encima de las expectativas del mercado. El resultado representó una aceleración respecto del 1,9% registrado en septiembre y superó el 1,8% que habían estimado los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

De acuerdo con los datos acumulados hasta octubre, la inflación de 2026 ya superó el registro correspondiente al mismo período de 2025. El indicador acumuló una suba del 26,3%, frente al 24,8% de los primeros diez meses del año pasado, según las estimaciones utilizadas por JP Morgan. Para noviembre y diciembre, la entidad proyecta un promedio mensual del 1,9%, lo que ubicaría el resultado anual cerca del 31%.

La comparación con las expectativas iniciales del Gobierno vuelve más significativa la proyección. Milei había planteado en distintas oportunidades que la inflación podía encaminarse hacia niveles cercanos a cero durante 2026, una meta que fue postergándose a medida que los precios dejaron de mostrar la velocidad de desaceleración que había caracterizado los primeros meses del programa económico.

Entre los componentes que explican la persistencia inflacionaria aparecen los ajustes de los servicios públicos, que continúan incorporando aumentos en el marco de la política oficial de reducción de subsidios. Transporte, electricidad, agua, medicina prepaga e internet forman parte de los gastos que presionan sobre los presupuestos familiares y que, por su peso en los consumos habituales, condicionan la posibilidad de que la inflación general registre una baja sostenida. La evolución de los precios de los servicios muestra una dinámica diferente a la de los bienes. Durante octubre, los servicios aumentaron un 2,7%, mientras que los bienes avanzaron un 1,9%. En los primeros diez meses del año, las subas acumuladas fueron del 33,8% y del 22,6%, respectivamente, de acuerdo con los datos consignados en los análisis privados.

JP Morgan también identificó riesgos vinculados con los precios de los alimentos. Para el primer trimestre de 2027, el banco contempla que el fenómeno climático de El Niño podría generar presiones adicionales sobre algunos productos, en un período en el que también se esperan nuevos ajustes en las tarifas de los servicios públicos. A esos factores se suma la posibilidad de una modificación de las expectativas cambiarias durante el año electoral. En la Argentina, los movimientos del dólar tienen un efecto sobre los precios que excede el de los bienes importados, debido a su influencia sobre los costos de producción, los insumos, las expectativas de reposición y las decisiones comerciales de las empresas.