Radicales ven posible una alianza con el peronismo para enfrentar a LLA y el PRO en Capital Federal

El radicalismo porteño tuvo su congreso programático este sábado y definió que La Libertad Avanza es el límite para cualquier frente electoral de cara a 2027. Con la presencia de importantes figuras de la UCR local y luego de varias horas de deliberación, se acordó construir una alternativa política a LLA y su inevitable camino a una alianza con el PRO.

{{{htmlAmp}}}

“Jorge Macri se derechizó y no nos sentimos representados en las ideas que expresa”, resumen en el comité. El primer acuerdo es que el partido integrará una coalición electoral el próximo año, el segundo es que será sin el mileísmo y cualquier espacio que se le asemeje como el PRO. Entre las novedades de esta convención se encuentra que el peronismo ya no es límite. Dejó de ser mala palabra.

“Que concurramos a una elección en una coalición con el pro depende lo que haga el PRO con LLA. Está claramente definido”, reafirman. Por fuera de eso, ya ven adentro a la Coalición Cívica de Elisa Carrió, al GEN de Margarita Stolbizer, al socialismo de Roy Cortina (presente el sábado) y al espacio de Graciela Ocaña. Sostienen que es el espacio natural donde el radicalismo compite hace 15 años.

Horacio Rodríguez Larreta es también bienvenido. “Nuestras momento de mayores coincidencias con el PRO fue cuando gobernó Larreta porque abrió el perfil de su gobierno a nuestras ideas y nuestro programa”, reafirman. “Nuestra incomodidad es el mensaje derechizado del Jefe de Gobierno. Y algo que puede ocurrir es la alianza PRO-LLA”, advierten.

¿Y el peronismo? “Con el peronismo depende del peronismo. Nosotros no vamos a pedir la libertad de CFK pero respetamos su derecho a defenderse. Va a depender del peronismo. Leandro Santoro tiene ideas muy parecidas a las nuestras. No es un límite”, coincidieron. En el congreso partidario se convocó al conjunto de los afiliados en el comité capital, funcionaron 4 comisiones a la mañana, 5 al mediodía y otras 5 a las tarde. En esas mesas participaron extrapartidarios como María Rachid del peronismo, Maximiliano Ferraro diputados de la Coalición Cívica y Juan Maqueira, ex funcionario del PRO.

Más temprano había abierto el congreso el presidente del partido nacional, Leonel Chiarella con el titular del partido local Hernán Rossi. “Tenemos la decisión, por nuestra historia, por nuestros militantes y por nuestra gente, de poder demostrarle a la Argentina que hay otra manera de gobernar, y que el país que viene es con más y con mejor educación pública, porque no hay un proyecto de país con desarrollo que no sea con universidades públicas y con educación pública de calidad”, subrayó Chiarella. Rossi habló de que el frente defina su candidato por vía de las PASO.

Martín Lousteau cerró el acto con un discurso de media hora con fuertes críticas al modelo nacional del presidente Milei. El economista se centró en la visita del Papa y dijo el país atraviesa un “despertar colectivo” donde la sociedad comienza a dejar de tolerar un gobierno que “castiga a los más débiles”.

“Si no hubiera habido Vaca Muerta, que no es responsabilidad del gobierno nacional, y no hubiera habido rescate del Tesoro americano, esto estaría terminado para mal: estaríamos todos compungidos, lastimados, en medio de una crisis”, subrayó en un discurso con tónica nacional en el que se comparó con Raúl Alfonsín. Lo promueven como precandidato presidencial en una paso de economistas como Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay.

Participaron los tres sectores del radicalismo. Con distintos representantes dijeron presente desde la “vieja guardia radical” con Marcelo Stubrin, hasta el sector de Daniel Angelici y la línea de Emiliano Yacobitti.