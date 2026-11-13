La inflación sorprendió al mercado y se aceleró al 2,2% en octubre

La inflación volvió a traerle dolores de cabeza al Gobierno. Sorpresivamente, en octubre superó todas las previsiones hechas por el sector privado y alcanzó un 2,2%, la más alta en seis meses. Así lo dio a conocer el Indec este jueves, al publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado.

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Según mostró el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central, las consultoras y bancos esperaban en promedio una inflación del 1,8% para octubre. De hecho, entre las principales consultoras que había podido relevar El Destape a fines del mes pasado, ninguna anticipaba una suba de precios mayor al 2%.

Sin embargo, la cifra final terminó siendo dos décimas superior a la más alta de estas estimaciones. Fue así la más alta desde abril pasado, cuando el IPC había sido del 2,6%. Se produjo entonces la última desaceleración clara, hacia el 2,1% en mayo, para luego entrar en una fase de amesetamiento en la que la inflación nunca bajó del 1,7%.

El Gobierno salió a hacer malabares para encontrarle la vuelta positiva al dato. Luis Caputo, quien frecuentemente se queja del "cherry picking", destacó en sus redes que la inflación interanual descendió por tercer mes consecutivo para ubicarse en un 33,1%. Claro, gracias a la comparación con los meses de las turbulencias financieras preelectorales de 2025.

El ministro de Economía también resaltó que la inflación núcleo (que excluye a los precios estacionales y regulados) fue la más baja en 15 meses con un 1,5%. Es cierto que se trata de un punto a favor del equipo económico, que hace más de un año busca quebrar la inercia inflacionaria, es decir, las propias expectativas de inflación que dificultan que el IPC se acerque claramente al 1%.

En el mismo sentido, el Gobierno también tiene a su favor que buena parte de la aceleración se debió al fuerte aumento de los estacionales, que treparon un 5,5% especialmente influidos por la suba de un 9,7% en las verduras.

Los problemas y dilemas del Gobierno

Pero hay un dato preocupante que muestra que este nuevo pico inflacionario es mucho más que algo circunstancial. Esto es, que los precios regulados subieron un 2,9%, muy por encima del promedio general. El propio Caputo admitió que, en este punto, "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda", la cual lideró las subas con un 4,2%.

Es decir, el Gobierno reconoce que la búsqueda de superávit fiscal, el gran pilar del programa económico, se traslada directo a la suba de precios, en este caso mediante la quita de subsidios a las tarifas energéticas.

Es por eso que la inflación de octubre hubiera sido incluso peor, de un 2,4% según calculó el CEPA, si se hubiera implementado el nuevo IPC basado en la canasta de bienes de 2017-18, tal como el Indec había prometido para febrero pasado. Y no fue más alto solo porque el equipo económico resolvió postergar la aplicación de los impuestos a los combustibles.

El problema es que este inesperado IPC seguramente generará una corrección al alza en el pronóstico de las consultoras para los próximos meses, lo que alejará aún más a la inflación real de 2026 de la prevista en el Presupuesto 2027 (29%). Y, a su vez, volverá más irreal la proyección del IPC para el año próximo (18%) plasmada en este proyecto de ley que tratará el Congreso la semana que viene.

Además, el Gobierno tendrá el dilema de si aumentar las tasas de interés para evitar una aceleración de la inflación todavía mayor a riesgo de comprometer aún más la actividad, tras la recesión virtual en la que entró la economía en el tercer trimestre y de cara al año electoral. O, al contrario, dejar correr los precios a riesgo de llegar a las elecciones con un IPC mensual que difícilmente sea percibido como estabilizado.

En su última licitación, de esta misma semana, el Ministerio de Economía había evitado realizar un rollover total de la deuda, inyectando 1,5 billones de pesos al mercado, en un reconocimiento tácito de que es necesario aumentar la liquidez para reactivar la actividad. Ahora, ese proceso vuelve a correr riesgo.

Precisamente, este alejamiento de la inflación del 2% mensual se da cuando el consumo sigue en un piso histórico, y el atraso salarial se convirtió en la principal ancla antiinflacionaria. Javier Milei se acerca a un escenario de estanflación justo cuando cada vez falta menos para que tenga que plebiscitar su gobierno.