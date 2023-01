El intercambio comercial de 2022 dejó un superávit de US$ 6.923 millones, informó el Indec

El intercambio comercial del año pasado cerró con un superávit de US$ 6.923 millones, contra la ganancia de US$ 14.751 millones de 2021, informó hoy el Instituto de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se obtuvo luego de que diciembre concluyera con una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes de 2021.

Durante el año pasado, las exportaciones sumaron US$ 88.446 millones y las importaciones, US$ 81.523 millones, por lo que el intercambio se incrementó durante el año pasado 20,4% y alcanzó los US$ 169.969 millones.

Las ventas al exterior aumentaron 13,5%, es decir uno US$ 10.512 millones adicionales, como resultado de una suba del 16,2% en los precios y una reducción del 2,3% en las cantidades.

En tanto, la facturación de las importaciones se incrementó 29%, a US$ 18.339 millones por un aumento de 16,3% en los precios y de 11% en las cantidades.

En el análisis de las exportaciones por grandes rubros, se destacó el ascenso del 15,8% de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) para sumar US$ 3.148 millones, debido a las mayores ventas de material de transporte terrestre, con un incremento de 23%; productos químicos y conexos, 15,9%; metales comunes y sus manufacturas,

Le siguieron en importancia las exportaciones de Combustible y Energía (CyE), 58,9% por el crecimiento de 109,3% observado en las ventas de petróleo crudo y, en menor medida, de carburantes.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 7,1% (US$ 2.190 millones), impulsadas por un crecimiento de 18,8% en las ventas de carnes y sus preparados (US$ 657 millones ), seguido por residuos y desperdicios de la industria alimenticia; y grasas y aceites (que subieron US$ 506 y US$ 476 millones, respectivamente) y productos lácteos (con US$ 279 millones adicionales).

Contrariamente, se observaron caídas en bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; frutas secas o procesadas; y otros productos de origen animal.

En los Productos Primarios (PP) creció 9,4% (US$ 2.059 millones ), por mayores ventas de cereales; en particular trigo y morcajo.

También se incrementaron las ventas de tabaco sin elaborar y miel, mientras que pescados y mariscos sin elaborar; frutas frescas; minerales metalíferos, escorias y cenizas; y lanas sucias registraron bajas.

En cuanto a las importaciones, se destacó el aumento del 120% en Combustibles y Lubricantes, unos US$ 7.025 millones, por mayores compras gasoil; gas natural licuado; entre otros.

Para alentar las exportaciones, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que este año el Gobierno no cobrará derecho a las exportaciones incrementales de automóviles, a partir de las ventas que superen las 322.000 unidades vendidas al exterior durante el 2022.

"Todo incremental de la exportación no pagará derechos de exportación. Es una forma de premiar la inversión, el trabajo argentino, y el esfuerzo", dijo Massa durante una reunión con representantes de las empresas automotrices, de autopartes, concesionarias y dirigentes gremiales.

Con información de Télam