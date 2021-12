Los salarios le ganan la carrera a la inflación de cara al cierre del año

Los gremios cerraron la tercera etapa de negociaciones paritarias con números que bordean y superan el 50%, lo cual permite prever una leve recuperación del poder adquisitivo.

El último dato que ofreció el Indec sobre la inflación de noviembre confirma la tendencia alcista de los salarios en el último tramo del año. Los gremios cerraron la tercera etapa de negociaciones paritarias con números que bordean y superan el 50%, lo cual permite prever una leve recuperación del poder adquisitivo de la remuneración en el sector formal.

En una cifra que significó una desaceleración de un punto porcentual respecto al mes anterior, la inflación de noviembre fue del 2,5%. En lo que va del año, los precios de la economía avanzaron por encima del 45%. Con el último balance inflacionario, se espera que el IPC no supere la cifra del 50% por la aplicación del programa Precios Cuidados y finalice en el 47%.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo viene de publicar el informe de la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) de octubre y creció 3,6% respecto a septiembre. Se trató de otro mes en que los salarios le ganaron a la inflación (3,5%). En los primeros 10 meses del año, la RIPTE creció 4,1 puntos porcentuales más que el Indice de precios al consumidor.

Las negociaciones 2021 de paritarias fueron fluctuantes. En el primer tramo del año y con una inflación proyectada en el 29%, los gremios estimaron una suba en torno al 35%. Antes de mitad de año, los sindicatos notaron que ese pronóstico era incumplible y acomodaron la cláusulas de revisión en un rango de que supera el 45%.

Finalmente, en las últimas semanas se aplicarán correcciones para posicionar los números en un orden del 50%. Los gremios de Obras Sanitarias, Comercio y la Asociación Bancaria son algunos de los ejemplos. En otros casos, el centro de la discusión se da en bonos para compensar la pérdida de poder adquisitivo y reservar un adicional porcentual en 2022. La Federación de la Carne pactó un pago extraordinario de $ 20.000, mientras que el sindicato de Camioneros ya inició gestiones con las cámaras de transportistas de cargas para actualizar el plus de fin de año.

Asimismo, hoy se conoció que el gobierno nacional arribó a un acuerdo en las paritarias 2021 con los docentes y no docentes universitarios por un incremento total del 50%. Desde el Ministerio de Educación que dirige Jaime Perczyk destacan que la suma de salarios será superior a la inflación acumulada en el año. Se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para los docentes y no docentes universitarios el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Además, se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2000 y $3000 para los no docentes.

Qué pasó en noviembre con la inflación

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró, en noviembre, un alza mensual de 2,5% y acumula en el año una suba de 45,4%, informó el Indec. El incremento intermensual se trató del menor registro del año junto con agosto. Además, en términos interanuales, la inflación volvió a reducirse por segundo mes consecutivo y fue del 51,2%.

Cabe remarcar que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% mensual versus 3,4% en octubre, con desaceleración de casi todos los rubros, en la que influyó el programa de Precios Cuidados. Por categoría, contribuyeron a la desaceleración de la inflación del mes los estacionales, que aumentaron solo 0,5% mensual (vs. 8,1% en octubre), con fuerte caída de Verduras y por menores aumentos respecto a septiembre de Frutas e Indumentaria.

Cómo será Precios Cuidados en 2022

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con representantes de más de 100 empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para delinear la próxima etapa del programa +Precios Cuidados, que se iniciará el 8 de enero.

En la ocasión, Feletti señaló que la nueva etapa del programa tomará como referencia el actual listado de 1.332 productos plasmado en la resolución 1064/21, precisó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

En tanto, se invitó a las empresas que quieran incrementar la cantidad de productos a acercar las propuestas para 2022, y se informó que se comenzará a trabajar de manera diferenciada con el sector pyme para contemplar dificultades en la comercialización.