En la primera reunión sectorial de precios y salarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dialogó con empresarios y trabajadores de la cadena de valor alimenticia. La cita se dio luego de que el sector marque aumentos por encima de la ya elevada inflación de los últimos meses y de que el Gobierno aplique sanciones por incumplimientos de precios máximos.

Kulfas propuso cinco ejes sobre los que trabajar: insumos alimenticios, insumos no alimenticios, costos de logística, funcionamiento del programa de Precios Máximos, productividad. El primero de estos puntos se planteó en línea con lo que el Gobierno ya avanza en las mesas de trigo y maíz. Respecto a los insumos no alimenticios se dialogó sobre los industriales, tanto los del agro como los de las siguientes etapas de fabricación.

El funcionario advirtió que detectaron subas en insumos, tanto en la fase primaria, agroquímicos, como en la fase industrial. Muchos de ellos, aclararon, no encuentran justificativo razonable, por lo que buscarán resolverlo a través del diálogo, confiaron fuentes oficiales a El Destape. No obstante esto, Kulfas les aclaró: "Esta mesa no es para buscar culpables sino para encontrar soluciones".

Desde Desarrollo Productivo aspiran a establecer compromisos cruzados, donde cada sector haga su aporte y entre todos converjan a los objetivos macroeconómicos. En 2020 se registraron aumentos de insumos por encima de los precios finales. “Este año debemos armonizarlo para que se dé en sentido inverso”, aseguraron.

El objetivo de esta mesa consistirá en trabajar en coordinar una expectativa inflacionaria que pueda converger con las metas establecidas en el presupuesto. Es un mecanismo de trabajo de coordinación que contribuye a lograr estos objetivos planteados.

El encuentro, que inició 45 minutos más tarde de las 16.30, contó con la presencia de los titulares de las carteras involucradas. Hablaron Kulfas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, su par de Agricultura, Luis Basterra, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el secretario de Política Económica, Fernando Morra. También participaron la titular de AFIP, Mercedes Marco del Pont, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.