El mercado no le cree a Milei y espera una inflación mayor en 2025

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA) proyectó que la inflación de 2025 finalizará en 27%, una cifra superior a lo que pronosticó el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Además, las consultoras que conforman el informe advirtieron que la desocupación se aceleró en el segundo trimestre del año.

En el sexto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 1,8% para junio, lo que significaría un avance respecto a mayo. Para los meses siguientes hubo una "leve corrección a la baja generalizada de las proyecciones de inflación, manteniéndose los guarismos mensuales siempre por debajo del 2%", sostuvo el texto. De esta forma presentaron la curva inflacionaria hasta fin de año:

Junio: 1,8%

Julio 1,7%

Agosto 1,6%

Septiembre 1,7%

Octubre 1,7%

Noviembre 1,5%

Diciembre 1,7%

Total 2025: 27%

Para diciembre, el índice de precios al consumidor acumularía una suba del 27%, cinco puntos más que la proyección del Ministerio de Economía. El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves sus primeras estimaciones para la elaboración del Presupuesto 2026. Sobre la inflación, admitió que la inflación se aceleró respecto a la previsión que habían realizado en el proyecto de ley de Presupuesto 2025. En aquel momento, el equipo económico había pronosticado que el índice de precios al consumidor finalizaría 2025 en 18,3%, cuando ahora estima que terminará en 22,7%. La diferencia es de 4,3 puntos porcentuales.

Qué pasará con el dólar y la desocupación

En el relevamiento de junio, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2025 fue estimada en 7,4% de la Población Económicamente Activa (+0,6 puntos. respecto del REM anterior). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7% en el último trimestre de 2025 (+0,5 puntos respecto del REM anterior).

Por otra parte, la proyección del tipo de cambio oficial se ubicó en $ 1.207 por dólar para julio. Para diciembre de 2025, el informe pronosticó un tipo de cambio nominal de $ 1.324, lo que arroja una variación interanual esperada de 29,7% (+2,4 puntos respecto del REM previo).

A su vez, el documento estimó que el PBI trimestral ajustado por estacionalidad entre abril y junio habría crecido 0,4% respecto al primer trimestre de 2025 y proyectaron que acelere hasta un ritmo de crecimiento del 0,7% en el tercer trimestre, para luego expandirse 0,6% en el último tramo del año. Para 2025, esperan en promedio un nivel de PBI real 5% superior al promedio de 2024.

En cuanto al comercio exterior de bienes, las exportaciones totalizarían U$S 81.541 millones (U$S 1.220 millones menos que la encuesta anterior) y las importaciones U$S 75.408 millones (U$S 408 millones más que el REM previo). Por ende, el superávit comercial anual esperado es de U$S 6.133 millones, lo que representa U$S1.628 millones menos que el REM último.