El Gobierno confirmó un plan de estabilización contra la inflación

El secretario de Industria de Sergio Massa, José Ignacio de Mendiguren, dio detalles del programa y anticipó qué pasaría con los precios y los salarios.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, reconoció este jueves que el Ministerio de Economía de Sergio Massa evalúa implementar un plan de estabilización para combatir la elevada inflación, tal como había trascendido en los últimos días.

De Mendiguren descartó poner en funcionamiento un congelamiento de precios al señalar que el "congelamiento, control de precios, todos sabemos que no es la solución del problema de la inflación", según dijo en diálogo con El Destape Radio.

El funcionario resumió: "La inflación tiene una parte estructural y una parte de expectativa", y señaló que "si hacemos un acuerdo para bajar la expectativa inflacionaria que permita que las medidas que tomamos surjan efecto, eso puede dar resultado".

El plan de estabilización de Sergio Massa

Acto seguido, admitió que el Gobierno tiene en evaluación la posibilidad de implementar un plan de estabilización de la inflación. En ese sentido, afirmó que "la diferencia de nuestro plan de estabilización contra los anteriores es que será preservando el poder adquisitivo salario".

Además anticipó: "Este es un plan de estabilización que está a 180 grados de diferencia de los que históricamente se hicieron en Argentina". "Lo primero es preservar el salario, porque no hay peor cosa que un desocupado", remarcó el industrial, y planteó que "el segundo tema es el poder adquisitivo, porque el que tiene trabajo no le alcanza".

"Antes primero había que ajustar y luego crecer. Pero ya conocemos esa experiencia, se caía todo”, agregó De Mendiguren. En ese marco, consideró que "siempre un ajuste económico es un ajuste social", y agregó que "cada vez que se hizo un ajuste en Argentina fracasó. Y dicen que fracasó porque no fue suficiente".

"La mayoría de los empresarios me dijeron que les va bien. En privado, no lo dicen en público", señaló asimismo. Y comparó: "Esta oposición en el 2001 no tenía 14 tipos de cambio, tenía 18 monedas".

El Coloquio de IDEA y los empresarios

Sobre su participación en el Coloquio de IDEA, el dirigente contó: "El Coloquio de IDEA dice ceder para crecer. Lo que hay que debatir primero es cómo se tiene que crecer. Después es más fácil ceder".

"No es teoría del derrame, es sentarse a la mesa para ver el crecimiento y como se reparte", añadió. Además señaló: "Estaban los trabajadores de SMATA y UOM, pero tendrían que estar también otros sindicatos".

"La primera etapa de nuestra gestión fue estabilizar, no ir al default en pesos, sumar reservas", agregó De Mendiguren. "Muchos empresarios ante un escenario de crisis se cubrieron con los precios y después cuando ese escenario no sucedió no bajaron los precios", concluyó.