De Mendiguren: "La inflación de enero está por arriba de la de diciembre"

El secretario de Industria adelantó que el IPC del Indec, que se conocerá este martes, estará por encima del 5,1% del mes anterior. También apuntó contra los sectores que "buscan una devaluación brusca".

El secretario de Industria Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó este lunes que la inflación de enero, que se conocerá el próximo martes, "será superior" a la diciembre, debido fundamentalmente a las subas por el movimiento turístico.

"Sí, lamentablemente vemos que la cifra (de la inflación de enero) está por arriba de la del mes anterior. Eso nos preocupa", admitió De Mendiguren en diálogo con la radio AM 750. El funcionario explicó que este aumento inflacionario se debe tanto a "problemas estacionales" como a que "en la temporada hubo un movimiento importante de turismo récord y cuando esto sucede se abusa de los precios".

De este modo, el funcionario dependiente del Ministerio de Economía reconoció que la suba de precios del mes pasado estará por encima del 5,1% de diciembre. En la misma línea, las consultoras privadas habían anticipado que la cifra de enero estaría entre el 5,2% y el 6,4%.

“La inflación es lo más preocupante. El plan de estabilización de este Gobierno, a diferencia de los anteriores, sigue convocando a paritarias. La inflación de julio del año pasado daba una proyección del 140%. La pudimos bajar”, agregó De Mendiguren en la misma línea, en otra entrevista que brindó a El Destape Sin Fin.

“Tenemos dos problemas. Insumos e inflación. Si el salario real vuelve a perder con la inflación, no hay modelo que sea sustentable”, afirmó en diálogo con Roberto Navarro, y agregó que “hay una inflación estructural complicada. El mundo acude a la inflación estructural más alta desde la Segunda Guerra Mundial”. “La inflación tiene mucho de contenido. Massa habla de un sendero de orden fiscal. Creemos premiar el crecimiento”, resaltó.

Los sectores que buscan una "devaluación brusca"

El secretario también apuntó contra los sectores concentrados que buscan una devaluación, con la consecuencia que ello tendría en la suba de precios. "No quiero que suene a excusa, pero acá hay mucha gente de capitales importantes que apuestan a una devaluación brusca desde agosto. Y hoy un país que no logra acumular suficientes reservas tiene mucha vulnerabilidad. Cualquier corrida que arman cuatro personas desestabiliza". En ese sentido, reconoció que la combinación de no tener reservas, inflación y "licuación del salario real" es "terrible".

Por otro lado, De Mendiguren apuntó contra el comunicado de Juntos por el Cambio que afirmaba que la actual deuda pública representa una "bomba de tiempo" para el Gobierno. "Si hay gente que sabe de bombas son los de Juntos por el Cambio: lo hicieron en 2001 y 2019", afirmó el funcionario.

"Cuando Mauricio Macri se enojó porque había perdido las elecciones, Guido Sandleris y Hernan Lacunza llamaron a Alberto Fernández para que contribuya a la gobernabilidad", sumó, en referencia a cuando, tras las PASO de 2019, el actual presidente dijo que el dólar debía tener un valor de 60 pesos, desactivándose la corrida cambiaria de los días previos.