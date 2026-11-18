El aumento del costo de los alimentos volvió a mostrar en octubre fuertes diferencias entre las provincias, ya sea por cuestiones coyunturales como estructurales (logística), y expuso el impacto desigual de la dinámica de precios sobre los ingresos de los hogares. También un alto componente especulativo. Un relevamiento de la consultora Analytica, elaborado a partir de precios online de supermercados, registró que Jujuy, Entre Ríos y Catamarca tuvieron los mayores incrementos mensuales en octubre, mientras que Misiones, Formosa y Chaco encabezaron el encarecimiento interanual de una canasta representativa del consumo familiar. El informe también muestra que, más allá de cuánto cuesta llenar el changuito, el peso de esa compra sobre los salarios es considerablemente mayor en el norte del país que en la Patagonia.

{{{htmlAmp}}}

El índice Changuito Federal que elabora la consultora de Ricardo Delgado compara el precio de una selección de alimentos y bebidas en las distintas jurisdicciones del país y permite observar cómo evolucionó el costo de una compra mensual durante octubre. La medición contempla una familia integrada por dos adultos y dos menores y mantiene los mismos productos, marcas y cantidades por empaque para todas las provincias, con el objetivo de evitar que las diferencias en la composición de la canasta distorsionen la comparación regional.

De acuerdo con los resultados, Jujuy registró el mayor aumento mensual, con una suba del 3,7 por ciento, seguida por Entre Ríos, con 3,5 por ciento, y Catamarca, con 3,3 por ciento. En el siguiente escalón aparecieron Mendoza, con 3,1 por ciento, La Rioja, con 3 por ciento, Santiago del Estero, con 2,9 por ciento, y Tucumán, con 2,7 por ciento. Santa Fe tuvo un incremento del 2 por ciento, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Salta registraron variaciones del 1,8 por ciento. En el otro extremo, el relevamiento encontró provincias en las que el costo de la misma canasta se redujo durante octubre. Santa Cruz presentó la mayor baja, del 0,9 por ciento, seguida por Córdoba, con una disminución del 0,4 por ciento, y Chubut, con una caída del 0,3 por ciento.

La comparación interanual, en cambio, muestra una mayor concentración de los incrementos en el Noreste argentino (NEA). Misiones encabezó el ranking con una suba del 32,4 por ciento, seguida por Formosa, con 32,1 por ciento, y Chaco, con 31,5 por ciento. Jujuy se ubicó en el cuarto lugar, con un aumento del 31,2 por ciento, mientras que Santiago del Estero registró una variación del 30,6 por ciento.

También se ubicaron por encima del 30 por ciento el resto de la provincia de Buenos Aires, con 30,2 por ciento, y Salta, con 30 por ciento. Corrientes acumuló un incremento del 29,9 por ciento, la Ciudad de Buenos Aires del 29,8 por ciento, y Córdoba y Neuquén del 29,5 por ciento. En términos generales, el informe muestra que el encarecimiento interanual fue más pronunciado en el norte argentino, mientras que las menores variaciones se registraron en San Luis, Mendoza y Córdoba, con 23 por ciento, 24,7 por ciento y 25,4 por ciento, respectivamente.

Los productos más caros

El informe de Analytica también discrimina los productos que más contribuyeron al aumento del costo de la canasta durante octubre. Entre ellos se destacó nuevamente la cebolla, que registró incrementos de entre el 20 por ciento y el 50 por ciento en la mayoría de las provincias, aunque en algunas jurisdicciones las variaciones fueron considerablemente superiores.

La Rioja encabezó las subas de ese producto, con un incremento del 73,3 por ciento, seguida por Chaco, donde aumentó 61,1 por ciento. En el extremo opuesto, los menores movimientos se registraron en La Pampa, con 3,2 por ciento, Chubut, con 15,8 por ciento, y Santa Cruz, con 19,9 por ciento. La dispersión de los aumentos muestra que un mismo producto puede tener comportamientos muy diferentes según la provincia en la que se comercializa.

La papa también tuvo incrementos importantes, aunque con una distribución territorial diferente. Las mayores subas se observaron en Corrientes, con 38,6 por ciento, Santiago del Estero, con 34,4 por ciento, y Santa Fe, con 32,2 por ciento. En cambio, los aumentos fueron considerablemente menores en San Luis, con 5 por ciento, y Formosa, con 2,2 por ciento.

Otros productos de la canasta también registraron incrementos generalizados. El caldo aumentó en todas las provincias, con variaciones de entre 2 por ciento y 5 por ciento en la mayoría de los casos, aunque La Rioja alcanzó una suba del 11,1 por ciento y San Luis del 9 por ciento. La gelatina en polvo también aumentó en todas las jurisdicciones, con los mayores movimientos en Salta, donde subió 12,6 por ciento, San Juan, con 11,9 por ciento, y Catamarca, con 10,9 por ciento.

En el caso de las hamburguesas, los incrementos se ubicaron mayoritariamente entre el 1 por ciento y el 6 por ciento, aunque La Rioja volvió a mostrar una variación superior al promedio, con 7,5 por ciento, seguida por San Luis, con 6,6 por ciento. En La Pampa, Neuquén y Chubut los aumentos fueron mucho más moderados, con 0,8 por ciento, 0,1 por ciento y una reducción del 0,1 por ciento, respectivamente.

Algunas compensan con salarios

De acuerdo con el documento, las provincias con los changuitos más costosos no son necesariamente las que enfrentan una mayor carga relativa sobre los ingresos familiares. La Patagonia concentra los valores nominales más elevados de la canasta, pero también registra salarios promedio superiores a los del resto del país, una diferencia que modifica la comparación cuando se analiza cuánto representa la compra mensual sobre los ingresos.

La consultora explica que una de las razones de las diferencias regionales en los precios es la heterogeneidad del costo de vida entre las distintas zonas del país. En particular, señala que la Patagonia combina un costo más elevado de la canasta con remuneraciones promedio también superiores, lo que permite compensar parcialmente el mayor gasto en alimentos cuando se lo compara con los ingresos de los trabajadores registrados. Eso explica que Santa Cruz además más de tener el changuito más caro del país, se la provincia cuenta con el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solamente por detrás de Neuquén.

Esa relación permite entender por qué una comparación basada exclusivamente en el precio nominal de los alimentos puede ofrecer una imagen incompleta de las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir sus necesidades. En octubre, el costo de la canasta representó el 13,6 por ciento de dos salarios promedio en Neuquén, el 15,5 por ciento en Santa Cruz y el 18,2 por ciento en Chubut. Es decir, aun cuando las familias de esas provincias debieron afrontar los mayores valores nominales para realizar la misma compra, el peso relativo sobre los ingresos promedio fue menor que en otras regiones.

La situación es diferente en el norte argentino, donde los salarios promedio son considerablemente más bajos en relación con el costo de los productos relevados. En el NOA y el NEA, el changuito se acercó al 40 por ciento de dos salarios promedio, con Santiago del Estero en el 39,4 por ciento, Tucumán en el 39,1 por ciento y Misiones en el 37,7 por ciento.

La comparación permite observar que el problema del costo de vida no depende solamente de cuánto aumentan los alimentos, sino también de la capacidad de compra de los ingresos familiares. Una misma canasta puede representar una proporción relativamente baja de los salarios en una provincia patagónica y consumir cerca de la mitad de esa capacidad de compra en una jurisdicción del norte argentino. Esto también permite explicar por qué a pesar de que los precios de los alimentos suben menos, el consumo se mantenga congelado.