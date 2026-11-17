La inflación mayorista fue de 1,6% en octubre, informó este martes el INDEC. Con este dato, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumula una suba de 24,8% en lo que va de 2026 y de 29,8% en los últimos doce meses. Los combustibles volvieron a ser el principal motor: explicaron casi la mitad del aumento del mes.

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La desaceleración dejó a los precios mayoristas por debajo de la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,2%, el más alto desde abril. En septiembre había ocurrido lo contrario: los mayoristas habían subido 3,2%, muy por encima del 1,9% del IPC.

Los combustibles, detrás de casi la mitad de la suba

Los "Productos refinados del petróleo" aumentaron 4,6% en el mes y aportaron 0,58 puntos porcentuales del 1,58 total del IPIM: más de un tercio de la variación. Si se suma "Petróleo crudo y gas", que subió 1,8% y aportó otros 0,19 puntos, el rubro energético explica cerca del 49% del alza mayorista de octubre.

Le siguieron en incidencia "Sustancias y productos químicos" (+2,2% en el mes, 0,21 puntos) y "Vehículos automotores, carrocerías y repuestos" (+1,3%, 0,08 puntos).

En la comparación interanual, el petróleo crudo y el gas acumulan una suba de 73,3%, los refinados de 54,8% y la energía eléctrica de 53,1%, muy por encima del promedio general.

Alimentos, con subas moderadas

En el otro extremo, los rubros de consumo masivo mostraron aumentos acotados en el canal mayorista:

Alimentos y bebidas: +0,5% mensual y 23,6% interanual.

Productos agropecuarios: +0,6% mensual.

Energía eléctrica: sin variación en el mes (0,0%).

Máquinas y equipos: -0,1%, uno de los pocos rubros en baja.

Productos pesqueros: -0,3%.

Los productos importados subieron 0,9%, por debajo de los nacionales (1,6%), y acumulan 14,4% en doce meses, menos de la mitad que los bienes locales (31%).

Qué pasó con los otros índices mayoristas

El INDEC también difundió los otros dos indicadores del sistema de precios mayoristas, que excluyen el efecto de los impuestos:

Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB): +1,5% mensual, 28,3% interanual y 24% acumulado en el año.

Índice de precios básicos del productor (IPP): +1,5% mensual, 29,2% interanual y 24,5% acumulado.

Dentro del IPP, los productos primarios subieron 0,6% y los manufacturados y la energía eléctrica, 1,9%.