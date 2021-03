Dirigentes de la UIA cruzaron a Bullrich por sus dichos contra la entidad

La dirigente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich afirmó que su deseo es desintegrar la Unión Industrial Argentina (UIA) y desde la entidad salieron a responderle con dureza. Se trató del segundo cruce entre la exministra y representantes del sector productivo en pocas semanas.

En una entrevista a la señal de noticias TN, Bullrich aseguró que "los empresarios pymes están cerrando como dominó". Inmediatamente, disparó con dureza: "Que corno hace la UIA en Argentina, son una burocracia que no hace nada".

"Tenemos que sacar esas burocracias que se defienden a ellos mismos, no quiero mas a la UIA. Quiero que a los empresarios los defiendan los verdaderos empresarios, a los kioskeros que los defiendan los kioskeros, igual con los supermercadistas. A la UIA no les importa", sentenció Bullrich. Del otro lado salieron a responderle.

A través de la red social Twitter, el empresario textil Raúl Hutin criticó a la exdiputada: "Con que autoridad moral la señora Patricia Bullrich se atreve a hablar de cómo conducir una empresa, cuando su gobierno fundió a 25 mil empresas y dejo sin trabajo a más de 200 mil familias?".

Por su parte, el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozian, también le respondió a Bullrich: "Pero señora, por mas que nos preocupen todas las empresas del país y sepamos que la salida es siempre con mas empresas, nuestra `I´ en `UIA´ indica que representamos a la industria... no a los kioscos o a los supermercados como menciona. No odie lo que no conoce". Quien se hizo eco y replicó el mensaje fue Damián Regalini, presidente de la cámara argentina de fabricantes de medias.

Según pudo saber este medio, las críticas de Bullrich se explican por su deseo de conformar la Confederación de Trabajadores y Empleadores y remover a la UIA. Por otra parte, su crítica a la entidad madre del empleo privado es una contradicción a las intenciones de otros cuadros dirigenciales del partido que promueven el acercamiento con la UIA.

Bullrich contra las Pymes

Hace días, en una presentación con visos electorales, la presidenta del Pro y el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, participaron de una conferencia donde plantearon alcanzar un aumento del trabajo formal a través de la flexibilización de las condiciones laborales. En ese marco, Bullrich sostuvo: "Las pymes son las que más trabajo dan pero no las dejan trabajar".

Al respecto, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, señaló: "Increíble que Patricia Bullrich diga que a las PyMEs no las dejan trabajar. Durante los 4 años del macrismo cerraron 24 mil PyMEs, ahogadas por la crisis". Además, le rememoró que el año pasado, con el ATP, "el Estado nacional pagó parte de los salarios de 3 millones de trabajadores".