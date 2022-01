El Indec anunciará el martes la evolución de la actividad económica en noviembre

El organismo difundirá la variación del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de un mes signado por una recuperación en la industria, la construcción y el sector agrícola.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el martes la evolución que registró la actividad económica en noviembre pasado, un mes signado por una recuperación en la industria, la construcción y el sector agrícola. El organismo difundirá la variación del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que en octubre mostró una suba del 6,7% interanual y una merma del 0,8% en relación a septiembre.

En noviembre el nivel de actividad industrial reflejó una mejora de 10,1% interanual y un alza del 4,8% en relación a octubre. Algo similar ocurrió con el sector de la construcción, que subió en noviembre 8,4% interanual y 0,4% frente a octubre.

En el sector agrícola, en noviembre comenzó la cosecha de trigo que -según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires- finalizó con una producción récord de 21,8 millones de toneladas. En tanto, la recaudación tributaria durante el décimo primer mes del año pasado creció 59% interanual, por encima de la inflación, impulsado por los tributos relacionados con el consumo interno como el IVA, que creció 55,4%.

El intercambio comercial cerró 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones, informó el Indec

Recientemente, el Indec informó que el intercambio comercial dejó un superávit de US$ 14.750 millones a lo largo de 2021, con un incremento de 17,7% respecto a los US$ 12.528 millones registrados en 2020. En diciembre, en el último mes del año, el balance entre compras y ventas al exterior dejó un saldo positivo para el país de US$ 371 millones, que revirtió el resultado deficitario de US$ 364 millones del último mes del 2020.

En 2021, las exportaciones sumaron US$ 77.934 millones, con un avance en la facturación del 42% interanual, al tiempo que las importaciones alcanzaron a US$ 63.184 millones, con un incremento del 49% respecto al año previo.En diciembre las exportaciones sumaron US$ 6.587 millones, con un crecimiento del 85,9% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 6.261 millones, con un avance del 59,1%.