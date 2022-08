Mauricio Macri le pidió a la izquierda que vote contra el consenso fiscal

Mientras el Congreso se encamina a discutir la aprobación del proyecto, el expresidente llamó a la izquierda y al resto de las fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa.

Mientras el Congreso se encamina a discutir la aprobación del proyecto de consenso fiscal, el expresidente Mauricio Macri llamó a la izquierda y al resto de las fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa. Según el máximo referente del PRO, el país atraviesa una crisis impositiva por la gran cantidad de tributos que se pagan.

En una columna publicada en el diario Clarín, Macri hizo un llamamiento a voltear el proyecto que impulsa el Frente de Todos: "Quiero invitar desde estas líneas a los legisladores de otros bloques, a los libertarios, a los representantes de partidos provinciales, a los peronistas que creen en la austeridad republicana, a la izquierda democrática a pronunciar un No rotundo y evitar un nuevo disparate". En ese sentido, agregó: "De aprobarse, sólo tendremos más crisis, más pobreza y menos trabajo. No hay ninguna razón para que no estemos de acuerdo, por encima de cualquier otra diferencia que nos separe".

"Ingresos Brutos: todos los argentinos saben de qué estoy hablando. Es el impuesto más dañino, absurdo e indefendible en la aplastante lista de ¡165! tributos y tasas con las que convivimos. Cada vez que una empresa, pequeña o grande, hace una factura, allí viene a cuestas Ingresos Brutos, como si se tratara de un verdadero parásito, volviendo todo más caro", exclamó Macri. A su vez, aseguró que los gobernadores de las provincias "aman este impuesto" porque "es una manera fácil y sencilla de meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos para financiar los gastos cada vez mayores de sus estados".

Por último, sostuvo: "De esta crisis sólo vamos a salir con un sector privado más fuerte y no más débil. Los ciudadanos de cada provincia sólo podrán estar mejor si sus gobiernos les quitan el pie de la cabeza y les permiten a las empresas crecer, invertir, contratar personal y vender y comprar cada día un poco más".

Consenso fiscal: qué plantea el proyecto

El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales. El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado "endeudamiento responsable", que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de "responsabilidad fiscal" fija que "la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB", entre otras cuestiones.