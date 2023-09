Sergio Massa anunció cambios en Ganancias y prometió que su "Presidencia estará marcada por la recuperación del salario"

El ministro de Economía explicó que la quita de Ganancias se financiará con la recaudación de impuestos a la importación y el aumento del consumo. Pidió a los trabajadores exentos no ahorrar en dólar blue.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes en Plaza de Mayo ante miles de trabajadores que a partir del 1 de octubre próximo el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales. El candidato a presidente prometió recuperar el poder adquisitivo del salario si es electo presidente y pidió a los gremios su acompañamiento en las elecciones 2023.

Massa brindó un discurso tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la CGT y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales. El funcionario estuvo acompañado por los máximos representantes gremiales -como Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Pablo Moyano-, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el diputado oficialista Máximo Kirchner.

"El salario no es ganancia. Enviaremos un proyecto que elimina la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque debe pagar Ganancias", afirmó Massa. En tono afónico, le envió un mensaje directo a Juntos por el Cambio: esperamos que, como dijeron en redes sociales la semana pasada, los opositores se dignen a que los trabajadores no paguen más el Impuesto a las Ganancias.

"Argentina está cobrando un impuesto a los bienes que se importan, que está generando una mejor recaudación en la economía Argentina. Esa mejor recaudación del impuesto al trabajo extranjero, más la mejora en el consumo, van a financiar la eliminación de Ganancias", explicó el ministro. Luego de remarcar una mejora del 21% en los ingresos, recalcó: "Cuidemos nuestra economía, si tiene que ahorrar, no compren dólares".

Por último, realizó un pedido explícito a todos los trabajadores: "Con esto marcamos el sendero claro de que mi presidencia estará marcada por la recuperación del salario. En los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina y también depende de ustedes garantizar el triunfo del peronismo, porque yo me voy a romper el alma".

Aumento del mínimo de Ganancias a 1.770.000 pesos: los cambios y quiénes dejan de pagar

Quedarán exentos policías, maestros, médicos y jubilados y el mínimo imponible será de 1.770.000 pesos. Seguirán pagando funcionarios públicos y jubilaciones de privilegio. El proyecto que enviará Massa establece que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores y jubilados, eliminando la "cuarta categoría" del gravamen a partir del 1 de enero de 2024. En la norma que se envía al Congreso se define una actualización semestral del piso, dado que las modificaciones son potestad del poder Legislativo. Tras la última modificación de las escalas y del mínimo no imponible en la actualidad, tributan Ganancias alrededor de 1,9 millones de trabajadores.

Si se aprueba el texto propuesto solo quedarían alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, los gerentes y subgerentes y las pensiones de privilegio, es decir, un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.

El Palacio de Hacienda proyecta que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los salarios de hasta 1 millón de pesos brutos, equivalentes hoy en día a un salario neto de 680.000 pesos. Sin tributar Ganancias, ese salario pasaría a ser de 867.000 pesos netos (ya que se le seguirían debitando las cargas sociales).

Por rama, actualmente pagan en industria manufacturera (19 por ciento), defensa y seguridad y enseñanza, 14,5 por ciento), intermediación financiera (11,9 por ciento), comunicaciones (7,8 por ciento), transporte y almacenamiento (7,7 por ciento), enseñanza privada (6,3 por ciento), comercio (5,8 por ciento), explotación de minas y canteras 5,8 (por ciento), prestación de servicios (8,1 por ciento), electricidad, gas y cloacas (5,1 por ciento), salud (2,9 por ciento) y agricultura (0,6 por ciento).

En jubilados, alcanzaría, de acuerdo a la última información disponible, solo alrededor de 61.000 pagan el Impuesto a las Ganancias.