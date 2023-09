Impuesto a las Ganancias: la CGT movilizará el martes al Congreso para respaldar la eliminación

Diputados del Frente de Todos solicitaron una sesión especial para tratar, entre un extenso temario, la eximición del gravamen a trabajadores de ingresos superiores a la media.

La CGT llamó a movilizar a todos los gremios al Congreso este martes a las 14 para respaldar la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Entre los gremios convocantes se destaca el de Camioneros, referenciado en Pablo Moyano. Diputados del Frente de Todos solicitaron una sesión especial para tratar, entre un extenso temario, la modificación de régimen impositivo que afecta a trabajadores de ingresos superiores a la media.

"Esta CGT va a continuar defendiendo el ingreso de los trabajadores y la eliminación definitiva de este impuesto, luego del envío del proyecto por parte del Gobierno Nacional a través del ministro de Economía Sergio Massa", destacó el comunicado de la central obrera. Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la CATT, diferentes organizaciones gremiales y sociales también anticiparon que movilizarán a partir de las 10 a la puerta del Congreso en apoyo a la iniciativa del proyecto de ley.

En el pedido de sesión especial que realizó el oficialismo figuran, además del de Ganancias, figuran el referido al programa de fortalecimiento del empleo "Mipyme" y la creación de cinco universidades nacionales. Tres de ellas son en la provincia de Buenos Aires (Ezeiza, Pilar y Delta), una en Córdoba (Río Tercero) y otra en la Ciudad de Buenos Aires (Madres de Plaza de Mayo).



Otro proyecto incluido en el temario es el que declara como Monumento Histórico Nacional al Complejo Monte Calvario, en la localidad bonaerense de Tandil; además del que transfiere un inmueble nacional a la municipalidad rionegrina de Viedma.

Se votarán también el que instituye al 17 de junio de cada año como el día nacional de los/as trabajadores caídos y desaparecidos en el mar y al 15 de noviembre como el de la memoria de los 44 héroes y heroínas del submarino Ara "San Juan", y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino. Se suman el que instituye el 4 de agosto de cada año como el día de la soberanía sobre la plataforma continental y el que marca al 31 de octubre de cada año como el día de las iglesias evangélicas y protestantes.

JxC adelantó que no apoyará Ganancias y los otros proyectos de Massa

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) adelantó que no acompañará la votación de los últimos proyectos del ministro de Economía Sergio Massa. En particular el proyecto que elimina la categoría cuatro del impuesto a las ganancias y el que permite la devolución del IVA a un gran universo de trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la AUH.

"Juntos por el Cambio no acompañará el camino de Massa a la hiperinflación", expresó el diputado y jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, en Twitter, y agregó: "El Interbloque se reunió con el equipo económico de Patricia Bullrich y resolvió no votar las leyes irresponsables del ministro-candidato, que terminarán de fundir al país y generarán más inflación". Minutos después JxC difundió un comunicado que tituló "No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa”.El presidente del bloque del FdT Martínez acusó: "Es extraño que un espacio político haya hecho campaña diciendo que iba a eliminar impuesto a las ganancias con (Mauricio) Macri a la cabeza y,

después, en lugar de materializarlo en el gobierno, terminaron duplicando cantidad de trabajadores y jubilados que pagaban". Y añadió: "Acompañaron iniciativas que buscaban subir el piso. La semana pasada pedían que envíen el proyecto para elevar el mínimo no imponible y después se empezaron a quejar y decir que era electoralista. No me queda claro la posición. No se puede decir una cosa y después otra".

El proyecto establece que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores y jubilados, eliminando la "cuarta categoría" del gravamen a partir del 1 de enero de 2024. En la norma que se envía al Congreso se define una actualización semestral del piso, dado que las modificaciones son potestad del poder Legislativo. Tras la última modificación de las escalas y del mínimo no imponible en la actualidad, tributan Ganancias alrededor de 1,9 millones de trabajadores.

El Palacio de Hacienda proyecta que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los salarios de hasta 1 millón de pesos brutos, equivalentes hoy en día a un salario neto de 680.000 pesos. Sin tributar Ganancias, ese salario pasaría a ser de 867.000 pesos netos (ya que se le seguirían debitando las cargas sociales).