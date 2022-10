El nuevo sistema de importaciones SIRA recibió apoyo pyme

CGERA y otras entidades pyme apoyaron el reemplazo de las SIMI para "cuidar los dólares" para la producción. Los guiños al sector y las claves del sistema que debutará la próxima semana.

Los cambios impulsados por el Gobierno en materia de autorización de las importaciones fueron recibidos de forma positiva por el sector pyme, el cual resaltó este domingo que "permitirán cuidar las reservas y garantizar los insumos para la producción".

Así lo consideró la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la principal cámara pyme del país, que respaldó de este modo el reemplazo de las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) por las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

Los cambios técnicos y burocráticos en la autorización de las importaciones persiguen el objetivo no solo de agilizar, sino sobre todo de controlar mejor el uso de los dólares oficiales, luego que el Gobierno detectase varias fallas y vulnerabilidades del sistema actual, que se agravaron en el contexto de la ampliación de la brecha y la escasez de divisas.

"Las modificaciones implementadas por el Gobierno permitirán cuidar las divisas, brindar previsibilidad, y garantizar que las pymes cuenten con los insumos indispensables para seguir produciendo y generando empleo", destacó CGERA en un comunicado al que tuvo acceso El Destape, para apoyar así al nuevo régimen sin condicionantes.

La entidad conducida por Marcelo Fernández también aclaró que los sectores productivos que se nuclean en ella "no son parte de quienes presentan cautelares, sobrefacturan importaciones o subfacturan exportaciones", los tres ítems básicos que las autoridades buscan prevenir con el nuevo SIRA.

En la misma línea, Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), resaltó en diálogo con El Destape que la medida "es positiva" porque "apunta a buscar una mejor administración de los dólares que salen para las importaciones" y "mejorará el acceso de las pymes industriales" a lo que necesiten importar. También señaló que, aunque no fueron específicamente consultados ahora, venían pidiendo una medida de este tipo desde marzo.

Aun así, Rosato pidió que se implemente rápidamente porque "si no se van a generar serios problemas en la producción" de muchas empresas. "Esto es lo correcto para que, dada la situación económica del país y los pocos dólares que hay, se verifique que cada importación que se haga vaya a la producción y no sea especulativa", agregó.

Guiño oficial a las pymes

Las pymes fueron particularmente beneficiadas por el nuevo sistema ya que recibirán los dólares oficiales solicitados en el término de 60 días, que es de 180 para las grandes empresas. Sin embargo, CGERA cuestionó este punto al afirmar que el plazo "sigue siendo insuficiente para muchas" empresas del sector.

De cualquier manera, la medida anunciada es, en parte, un nuevo guiño para las pymes y su pedido de cuidar los dólares para la industria local, luego de las restricciones que cayeron sobre ellas cuando, en junio, se les puso un techo al acceso al dólar oficial para importaciones.

En primer lugar, la semana pasada el Gobierno amplió el número de licencias no automáticas de importación relacionadas a bienes suntuarios o producidos localmente. Además, el Ministerio de Economía todavía no descarta implementar el "dólar Qatar", un recargo al dólar turista que desalentaría la salida de divisas por la compra con tarjeta de servicios en el exterior en el contexto del Mundial y que varias entidades pyme habían pedido en las últimas semanas.

El reemplazo de las SIMI

El reemplazo de las SIMI por las SIRA, que fue anunciado oficialmente el sábado y se pondrá en marcha el próximo 17 de octubre, busca fundamentalmente generar una mejor "trazabilidad y ordenamiento" de las importaciones, explicó el Gobierno. Se trata del resultado de un trabajo conjunto entre Comercio, Aduana, AFIP y el Banco Central que la gestión Massa realizó en los últimos 60 días.

Los problemas con las SIMI, lanzadas Mauricio Macri en diciembre de 2015, se agravaron durante este año, en el que el Gobierno detectó que, mientras que el valor de despacho real generado con los pedidos de autorización para importar fue de 57.000 millones de dólares, se generaron SIMI por un total de 94.000 millones. Es decir, los importadores generaron SIMI por un valor 65% mayor.

Esto se complementa con la estrategia de muchas empresas de judicializar el pedido de importación mediante cautelares cuando este no es aprobado. "Hacen una denuncia por SIMI y luego avanzan con el juzgado que la ratifica", explicaron fuentes oficiales con las que dialogó El Destape.

Los intentos de sobrefacturación de importaciones se agravaron con el aumento de la brecha entre el dólar mayorista (hoy a unos 150 pesos) y los dólares financieros o el blue (que están entre 280 y 307 pesos). "El negocio no es el contrabando sino el acceso al dólar oficial", señalaron las fuentes, que reconocieron que precisamente la brecha "es el problema de fondo".

El nuevo sistema SIRA

El Gobierno admite que los importadores "encontraron la fórmula" para hacerle trampa al sistema y que se volvió necesario modificarla para "evitar vivezas". Y, de paso, mejorar lo que ahora "está funcionando de manera desordenada".

Las nuevas SIRA implicarán un mayor control sobre la capacidad económica y financiera del importador, así como de su perfil de riesgo aduanero y fiscal. De este modo, la sobrefacturación, la duplicación de pedidos o el uso abusivo de cauterales disminuirá la probabilidad de que que se les autorice el giro de dólares oficiales.

Además, habrá una nueva "Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior" para el registro online de la operación, que actuará como una suerte de "tablero de control" para el Estado y en el que el importador podrá seguir la fecha de giro estimada de los dólares.

Las autoridades descartaron que la coordinación entre los organismos intervinientes pueda hacer más engorroso el sistema. Al contrario, estimaron que deberá "agilizarse" porque, con la nueva fiscalización "el que no cumpla no va a entorpecer al que lo haga". Si no hay contramarchas, la medida se publicará en el Boletín Oficial el próximo miércoles.