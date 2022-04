Guzmán anticipó que el Gobierno trabaja en un proyecto para "redistribuir la renta inesperada"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que el Gobierno está trabajando en la creación de un "mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado", por fenómenos como la guerra en Ucrania, y que "esto va a requerir del apoyo del Congreso".

Al respecto, señaló que "hay un asunto de ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino fruto de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo", por lo que "estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación".

Con información de Télam