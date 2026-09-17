Gran Santa Fe: el costo de la construcción superó el millón de pesos por metro cuadrado en agosto

El costo de la construcción en el aglomerado del Gran Santa Fe registró un nuevo incremento durante agosto de 2026, lo que llevó al valor del metro cuadrado a superar por primera vez la barrera histórica de $1 millón, según los datos del último informe publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

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El relevamiento oficial determinó una suba mensual del 1,7% en la región, mientras que en el Gran Rosario la variación durante el mismo mes se ubicó apenas por debajo, con un 1,6%. Con esta actualización, la edificación en la capital provincial acumula una suba del 18,2% en lo que va del año (respecto a diciembre de 2025) y una aceleración interanual del 26,2% frente a agosto del año pasado.

Lejos de registrar repuntes significativos, el sector privado enfrenta un escenario donde los costos de producción y los recortes en obra pública configuran un panorama desesperante. Uno de los datos más relevantes del informe es la evolución del costo del metro cuadrado. Para agosto de 2026, el IPEC calculó un valor de $1.014.002,26 por metro cuadrado para el aglomerado Gran Santa Fe. El valor representa una nueva marca en la serie relevada por el organismo provincial. En julio había sido de $997.127,76, por lo que en apenas un mes se produjo un incremento de $16.874,50 por metro cuadrado.

Para dimensionar la evolución, en agosto de 2025 el metro cuadrado costaba $803.310,48 en el Gran Santa Fe. Un año después, el valor llegó a superar el millón de pesos. El indicador toma como referencia una vivienda tipo de 69,50 metros cuadrados, compuesta por 65,64 m² cubiertos y 3,86 m² semicubiertos.

Qué componentes explican la suba

El incremento mensual del 1,7% en el Gran Santa Fe estuvo explicado por los tres grandes capítulos que componen el indicador. Los materiales aumentaron 1,8%, la mano de obra registró una suba del 1,9% y los gastos generales avanzaron 0,6% durante agosto. En la comparación interanual, los materiales acumularon un incremento del 26,3%, mientras que la mano de obra aumentó 22,8% y los gastos generales tuvieron una variación mucho mayor, del 39,9%.

Dentro de los elementos relevados, algunos de los mayores aumentos de agosto se observaron en la grifería, con 7,9%; los revoques finos, 5,7%; los artefactos y accesorios sanitarios, 4,4%; los cementos, 4,2%; y distintos insumos para instalaciones de gas, ladrillos y pinturas.

Los rubros de obra que más aumentaron

Al analizar los distintos ítems de obra, en el Gran Santa Fe se destacaron en agosto los incrementos en mamposterías (2,8%), trabajos varios (2,8%), capas aisladoras (2,5%), revoques (2,4%), instalaciones sanitarias (2,4%) y estructuras (2,3%).

En la comparación con agosto de 2025, algunos de estos rubros presentan incrementos todavía mayores. Los trabajos preliminares acumularon una suba interanual del 37,3%, mientras que los rubros varios aumentaron 32,4%, las capas aisladoras 30,1% y las instalaciones sanitarias 29%.