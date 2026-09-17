Canasta básica por las nubes: una familia rosarina necesitó casi $1,8 millones en agosto para no ser pobre

En la comparación interanual, la CBT acumula un alza del 39,9%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento llega al 33%.

El costo de vida volvió a pegar un salto en Rosario durante agosto: una familia integrada por dos adultos y dos menores, con hogar propio, necesitó $1.778.233 durante agosto para cubrir sus necesidades básicas y no quedar por debajo de la línea de pobreza. Según el último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en $601.211 durante en la ciudad, tras registrar una suba mensual del 7,9%.

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En la comparación interanual, la CBT acumula un alza del 39,9%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento llega al 33%. El salto de agosto no fue un caso aislado; la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, tuvo un fuerte incremento. Llegó a $221.197 por adulto, con una suba mensual del 8%, bastante más pronunciada que la de julio, que había sido del 1,7%.

Las políticas implementadas por las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin muestran su impacto directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos. En lo que va del año, la CBA acumula un alza del 34,7%, mientras que en la comparación interanual el incremento llega al 43,2%, un nivel que supera la variación de precios generales de la economía.

La variación mensual de la CBT se explica por la combinación entre el fuerte aumento de los alimentos y una leve baja de la Inversa del Coeficiente de Engel (ICE), el indicador que se usa para calcular el componente no alimentario de la canasta a partir del gasto alimentario. El ICE se ubicó en 2,72 durante agosto, con una caída mensual del 0,1% y una baja acumulada del 1,2% en el año. Esa disminución indica que, en este mes puntual, el gasto en alimentos creció proporcionalmente más rápido que el resto de los bienes y servicios que componen la canasta, a diferencia de lo que había ocurrido en meses anteriores.

¿Cuáles son los alimentos que más aumentaron?

El principal salto dentro de la Canasta Básica Alimentaria estuvo en raíces y tubérculos, que registraron un incremento del 38,7% durante agosto. También tuvieron fuertes aumentos el pan, con una suba del 12%, y los cereales y derivados, que aumentaron 11,9%.

En tanto, las carnes subieron 4,9% y las verduras y hortalizas 7,4%. El único rubro que mostró una baja fue el de azúcares y dulces, con una caída del 1,1%. En términos interanuales, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 43,2%, mientras que la Canasta Básica Total aumentó 39,9%.

Endeudamiento y morosidad: el ahogo de las familias rosarinas

En un momento en el que el endeudamiento aparece como la única vía para que empresas y familias puedan hacerle frente a la crisis provocada por el gobierno de Javier Milei, la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario alertó que en el último tiempo “creció la mora en el pago de alquileres y expensas”. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) ubicó al departamento Rosario como el de mayor morosidad de Santa Fe.

El informe, diagramado junto a la Fundación Friedrich Ebert, muestra que en territorio rosarino existen 596.408 personas con algún tipo de crédito registrado. El monto total de las obligaciones financieras asciende a $2,47 billones, mientras que la deuda en mora alcanza los $422.573 millones. Además, la ciudad que gobierna Javkin concentra el 35,7% del total de la deuda provincial y el 42,7% del dinero que se encuentra en situación de incumplimiento.

La jefa del organismo, Nadia Amalevi, reconoció que el contexto que atraviesa el país es “bastante complejo” para los inquilinos. En el caso de Rosario, manifestó que los problemas en materia de vivienda "son diversos". Si bien lo que prima es la falta de pago de alquileres y servicios, la situación también afectó a quienes son dueños de un inmueble: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”, señaló.

Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026, 137.427 personas mantienen deudas impagas desde hace más de 90 días, lo que representa el 41,5% del total de deudores en mora de la provincia. La tasa de incumplimiento alcanza el 17,11%, por encima del promedio santafesino, que se ubica en el 14,29%.