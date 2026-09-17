Santa Fe: crece la demanda en los comedores escolares y las cooperadoras le reclaman más fondos a Pullaro

La situación social de Santa Fe atraviesa un escenario crítico y el impacto también se refleja en las escuelas. Con un índice de pobreza del 39,7% de la población y una indigencia del 10,4% durante el primer trimestre de 2026, las cooperadoras escolares advierten que los recursos destinados por el Gobierno provincial a los comedores no alcanzan para cubrir el costo de los menúes establecidos para los estudiantes, con una demanda cada vez más grande.

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La Provincia actualizó un 9,3% las partidas destinadas a comedores escolares y copa de leche. Con los nuevos valores, el Estado aporta $1.502 por alumno para una ración de comedor y $626 para la copa de leche. Si bien la actualización incrementó los recursos disponibles, las cooperadoras sostienen que el monto continúa por debajo del costo real de los alimentos necesarios para preparar las comidas.

Uno de los ejemplos utilizados para dimensionar la diferencia es el menú de bife con puré. Según el reclamo, una porción contempla aproximadamente 100 gramos de carne, además de papa y calabaza. Con un kilo de carne ubicado entre $18.000 y $22.000, los 100 gramos necesarios para preparar ese plato representan entre $1.800 y $2.200. De esta manera, solamente la carne puede superar el monto que el Estado provincial asigna para financiar la totalidad de una ración.

Ante la insuficiencia de los recursos, las escuelas deben recurrir a distintas estrategias para sostener los menúes: buscar precios, reemplazar alimentos, modificar las preparaciones y administrar las cantidades disponibles. En ese proceso, las cooperadoras escolares terminan asumiendo parte de los costos mediante beneficios, actividades y otras acciones destinadas a reunir fondos.

El problema, plantean desde las comunidades educativas, no se limita a la diferencia entre el valor de la partida y el precio de los alimentos. El aumento de la demanda de asistencia alimentaria agrega presión sobre un sistema que necesita atender a una cantidad cada vez mayor de estudiantes.

El reclamo que comenzó a hacerse visible en la ciudad de Santa Fe también se extendió hacia otros puntos de la provincia, donde las cooperadoras señalan dificultades similares para sostener los servicios alimentarios.

Según los datos aportados por las cooperadoras, sobre un universo cercano a 900.000 alumnos en toda la provincia, alrededor de 460.000 reciben algún tipo de asistencia alimentaria en las escuelas, mientras que se distribuyen aproximadamente 580.000 raciones.

El planteo de las organizaciones es que la cantidad de chicos que necesitan asistencia creció a un ritmo superior al incremento de los recursos y de la cobertura. Según esa información, el Gobierno provincial aumentó aproximadamente 10% la cantidad de raciones otorgadas a comienzos de año, mientras que la demanda reconocida rondaría el 30%.

La diferencia entre ambos porcentajes es uno de los principales puntos del reclamo. Las cooperadoras plantean la necesidad de ampliar la cobertura para acompañar el aumento de estudiantes que requieren asistencia alimentaria y también reclaman extender la copa de leche a todas las escuelas públicas.

En ese contexto, el debate ya no se centra únicamente en cuánto dinero recibe cada establecimiento para comprar alimentos, sino también en cuántos estudiantes necesitan acceder al servicio y qué recursos son necesarios para garantizar las raciones previstas en los propios menúes escolares.