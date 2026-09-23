El gobierno porteño anunció una reducción en el pago de la patente para 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una modificación del impuesto a las Patentes que comenzará a regir en 2027 si es aprobada en el marco del Presupuesto porteño. Según la propuesta presentada, ningún vehículo pagará el año próximo un monto superior al de 2026 y seis de cada diez autos tendrán una reducción o dejarán de pagar el tributo.

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La medida alcanzará a un parque automotor de 1.630.000 vehículos y contempla una reducción de las alícuotas en todos los tramos del impuesto. El proyecto será enviado a la Legislatura porteña el miércoles 30 de septiembre, según informó la administración de Jorge Macri.

Patentes 2027: qué pasará con cada auto

De acuerdo con el detalle difundido por la Ciudad, la modificación tendrá tres grupos principales:

824.000 vehículos, el 50% del parque automotor , pagarán menos Patentes que en 2026.

654.000 vehículos, el 40% , mantendrán exactamente el mismo monto que pagan este año.

152.000 vehículos, el 10%, dejarán de pagar el impuesto por la ampliación de la exención por antigüedad.

De esta manera, el Gobierno porteño sostuvo que ningún vehículo tendrá un aumento del impuesto en 2027.

La propuesta mantiene el esquema gradual vigente, mediante el cual el monto de la patente se determina de acuerdo con el valor del vehículo, pero incorpora una reducción de las alícuotas aplicadas en los distintos tramos.

Qué autos quedarán exentos de Patentes

Uno de los principales cambios será la modificación del beneficio por antigüedad. Actualmente, la exención alcanza a los vehículos de más de 25 años. Desde 2027, según la propuesta, el límite bajará a 20 años.

La Ciudad estima que este cambio permitirá que 152.000 autos dejen de pagar el impuesto. Entre los ejemplos difundidos figura un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700 por boleta y quedaría exento desde el próximo año.

Los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago de Patentes. En el caso de los híbridos, se mantendrá el esquema vigente: tendrán exención total durante los primeros dos años; desde el tercer año comenzarán a pagar progresivamente hasta alcanzar el total del impuesto a partir del sexto año.

Cuánto bajarán las Patentes en 2027

El Gobierno porteño difundió algunos ejemplos para mostrar cómo cambiarían los montos de las boletas bimestrales:

Renault Kwid 2025: actualmente paga $134.300 por boleta y pasaría a pagar $72.000. La reducción sería del 46%, equivalente a $62.300 menos por período.

Peugeot 208 2023: pasaría de $136.500 a $87.800 por boleta bimestral. La baja sería del 35%, unos $48.700 menos.

Fiat Cronos 2020: pasaría de $110.900 a $56.800 por boleta. En este caso, la reducción sería del 49%, equivalente a $54.100 menos.

Volkswagen Gol 2014: mantendría el monto actual de $17.600 por boleta.

Chevrolet Corsa 2006: dejaría de pagar los $14.700 actuales al quedar alcanzado por la nueva exención por antigüedad.

Cuándo comenzará a aplicarse la rebaja

La modificación todavía debe incorporarse al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y ser tratada por la Legislatura de la Ciudad. El Gobierno porteño anunció que presentará el proyecto el miércoles 30 de septiembre.

Por lo tanto, los nuevos valores de Patentes corresponden a la propuesta anunciada para 2027 y quedarán sujetos al tratamiento legislativo del Presupuesto.

Otras medidas impositivas anunciadas por la Ciudad

La reducción de Patentes forma parte de un paquete de medidas tributarias que la administración porteña incluyó en el anuncio del Presupuesto 2027. Entre ellas, el gobierno porteño a cargo de Jorge Macri mencionó una nueva exención del ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante el primer semestre, una exención de la Contribución por Publicidad para miles de PyMEs y una reducción del 30% de la plusvalía.

La Ciudad también recordó otras medidas aplicadas desde 2024, como la eliminación de Ingresos Brutos para 140.000 trabajadores independientes, la eliminación de Sellos sobre el financiamiento del saldo de tarjetas de crédito y la exención de Sellos para la compra de primera vivienda de hasta $226 millones.