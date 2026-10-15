En el proyecto del Presupuesto 2027, que ya comenzó a debatirse en las comisiones del Congreso, se establecen fondos para las universidades nacionales por un total de 7,2 billones de pesos.

Las universidades estiman que el gobierno de Javier Milei debe girar unos 2,5 billones de pesos extra para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación la comunidad educativa reclamó nuevamente este jueves en la quinta Marcha Federal Universitaria.

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¿Cuánto dinero extra exige el CIN para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025, establece que el Gobierno debe actualizar los fondos destinados a las universidades en concepto de gastos de funcionamiento, salarios, hospitales universitarios, becas e investigación, para terminar con el atraso acumulado bajo la actual gestión (con períodos diferenciados según cada concepto).

El Congreso insistió con su sanción luego del veto presidencial, pero el Gobierno la judicializó y evita su aplicación plena, incluso cuando ya tiene un fallo desfavorable de la Corte Suprema, de junio pasado.

En el proyecto del Presupuesto 2027, que ya comenzó a debatirse en las comisiones del Congreso, se establecen fondos para las universidades nacionales por un total de 7,2 billones de pesos. Sin embargo, esto resulta largamente insuficiente. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, precisó a El Destape que "para cumplir con la ley deberían llevar la proyección del presupuesto 2027 de 7,2 billones de pesos que presentaron a 9,7 billones". Es decir, 2,5 billones de pesos más, una diferencia del 34%.

Advertencia judicial y el impacto fiscal según los análisis privados

El número coincide con el de análisis privados. Un informe de la consultora Zentrix, que se conoció este jueves, calculó que, de quedar finalmente firme la cautelar sancionada por la Corte Suprema en junio, el costo adicional del cumplimiento de la ley en el Presupuesto 2027 sería justamente de 2,45 billones de pesos.

Zentrix contempla incluso un escenario de máxima en el que se incluya una "recomposición plena de funcionamiento", según otra propuesta realizada por el CIN, que implicaría un extra de 3,65 billones de pesos para el presupuesto del año próximo.

Fuente: Zentrix.

También aclara que, ya de por sí, la cautelar vigente de la Corte implica que el Gobierno debería desembolsar un extra de 2 billones de pesos (solo en concepto de salarios y becas, según exige el fallo). De aprobarse el Presupuesto 2027 tal como establece el proyecto actual, se tratará de otro incumplimiento legal flagrante, que se sumará al incumplimiento relativo a este año, por el que la Justicia obligó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a pagar de su propio bolsillo una multa de 100.000 pesos diarios por cada día en el que siga sin aplicar la ley.

Vale aclarar que estas estimaciones parecen corresponder con el resultado de actualizar las partidas, pero no suponen el total que surgiría de realmente girar retroactivos de cada mes en los que las partidas estuvieron atrasadas, ya que Zentrix aclara que "no se estiman las diferencias retroactivas de 2024 a 2026, cuya liquidación requiere un cálculo por período y concepto". En ese caso, lógicamente, el presupuesto que debería destinar el Gobierno sería mucho mayor.

Como sea, Zentrix aclara que para cumplir con lo que exige el CIN no se comprometería el superávit fiscal del año próximo, ya que hay 7,68 billones de pesos en concepto de obligaciones del Tesoro sin ninguna asignación específica, por lo que podrían utilizarse fondos de esa partida.

Caída del poder adquisitivo: el salario de los trabajadores universitarios, en un punto crítico

Un punto especialmente sensible es el monto de actualización de los salarios de los trabajadores universitarios, tanto de docentes como de no docentes. No solo por afectar directamente al bolsillo, sino, además, por representar un 87% del presupuesto total de las universidades.

Las agrupaciones gremiales de docentes universitarios estiman, en este sentido, que la recomposición salarial debería ser de entre un 33% y un 40% para recomponer los montos que percibían en noviembre de 2023.

Francisca Staiti, secretaria General de la CONADU Histórica, precisó a El Destape que el Gobierno debería aumentar los salarios de docentes y nodocentes en un 33% para llegar a empardar el poder adquisitivo perdido desde la asunción de Milei.

Para la CONADU, la cifra es incluso mayor. Su secretario de Finanzas, Pedro Sanllorenti, señaló a este medio que para regresar al poder de bolsillo de diciembre de 2023 los salarios de los trabajadores universitarios deberían aumentar un 36%.

Carlos De Feo, extitular de la CONADU hasta 2025, aseguró que la pérdida llega incluso al 40% acumulada durante el actual Gobierno. Y detalló que un docente inicial, con 10 horas cátedra, arranca ganando solo 300.000 pesos mensuales, mientras que solo un 5% gana más de 3,5 millones de pesos mensuales.