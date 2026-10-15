Marcha Federal Universitaria en Córdoba y Santa Fe: horarios, recorridos y reclamos

La Marcha Federal Universitaria en Córdoba y Santa Fe tendrá este jueves 15 de octubre de 2026 convocatorias para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. En Córdoba, la concentración será a las 15 en Ciudad Universitaria; en la ciudad de Santa Fe, la convocatoria oficial de la UNL será a las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez. Así lo informaron la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

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La jornada será la quinta marcha federal en defensa de la universidad pública. Las convocatorias también cuestionan las partidas previstas para el sistema universitario en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional, según los comunicados de ambas instituciones.

¿A qué hora es la Marcha Federal Universitaria en Córdoba y cuál es el recorrido?

En Córdoba, la concentración comenzará a las 15 en el Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria, dentro de Ciudad Universitaria. La movilización partirá a las 15:30 y el acto central está previsto para las 18, de acuerdo con el cronograma difundido por la UNC.

El recorrido anunciado será el siguiente:

Salida desde Ciudad Universitaria por avenida Los Nogales .

Paso por Plaza España .

Continuación por avenida Hipólito Yrigoyen .

Llegada a la plaza Dalmacio Vélez Sársfield, en el sector de Hipólito Yrigoyen y bulevar San Juan.

En ese punto estará instalado el escenario para la lectura de los documentos de la jornada. La organización reúne a autoridades de la UNC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), la Asociación Gremial General José de San Martín y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

¿Habrá clases en la UNC durante la marcha?

El Consejo Superior de la UNC recomendó a las unidades académicas suspender las clases y las actividades obligatorias entre las 14 y las 18:30 del 15 de octubre, para facilitar la participación. La resolución también sugirió garantizar las guardias de las dependencias que prestan servicios asistenciales, según informó la universidad.

La medida es una recomendación a las facultades y dependencias: no equivale, por sí sola, a una suspensión general de toda la actividad universitaria.

¿Dónde se concentra la marcha universitaria en Santa Fe?

En la ciudad de Santa Fe, la UNL fijó el encuentro a las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, junto a El Molino. El acto central será a las 17 frente al Rectorado de la UNL, en bulevar Pellegrini 2750, según la convocatoria institucional.

Bajo el lema “La llama no se apaga”, convocan la UNL, la UTN Regional Santa Fe, la Federación Universitaria del Litoral (FUL), los gremios ADUL, APUL y FAGDUT, y el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe.

La movilización tendrá como destino el Rectorado. El comunicado de la UNL precisa el punto de encuentro y el lugar del acto, pero no detalla un itinerario calle por calle.

Imagen de archivo de una marcha universitaria frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, identificada como tal por CFIN.

¿Qué reclaman las universidades?

Las convocatorias de Córdoba y Santa Fe coinciden en tres ejes: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes y la revisión del proyecto de Presupuesto 2027.

En el comunicado publicado por la UNL el 13 de octubre, la rectora Laura Tarabella sostuvo: “Seguimos luchando por el cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la ley de financiamiento”. También señaló como necesidades urgentes la actualización de las becas estudiantiles y la cobertura de los gastos de funcionamiento afectados por la inflación.

Respecto del presupuesto del próximo año, Tarabella cuestionó que el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla las partidas requeridas ni la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico. Por eso, la convocatoria incluye un pedido a los legisladores nacionales para que revisen los fondos previstos para 2027.