La producción de gas fue la segunda mayor de los últimos doce años

Se produjeron 133 millones de metros cúbicos de gas por día y 545 mil barriles diarios de petróleo, resultados que no se obtienen desde 2014.

La producción total de gas natural registrada en septiembre fue la segunda más importante de los últimos 12 años. El volumen fue de 133 millones de metros cúbicos por día. En tanto, la de petróleo llegó a 545 mil barriles diarios, resultados que no se obtienen desde 2014, informó la Secretaría de Energía.

De acuerdo con las cifras oficiales de producción, se registró en septiembre un total de 68,1 millones de metros cúbicos aproximados por día de gas no convencional y se alcanzó así un máximo histórico por tercer mes consecutivo. Durante el mes pasado se registró un crecimiento interanual de la producción de gas no convencional del 30,9% mientras que el gas total lo hizo en un 7,9% con un incremento de 2,8% con respecto agosto. Comparando los datos con los arrojados en la prepandemia, la actividad sigue en alza: 3.8% más de gas total y 22% más de producción de gas no convencional que en febrero de 2020.

A partir de estos datos, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “mientras el mundo sufre una crisis por falta de gas, en Argentina no solo se logró frenar el declino del sector, con reglas claras y previsibilidad, recuperando puestos de trabajo y generando más inversión, si no que se está mes a mes generando récords de producción”. “Esto significa más puestos de trabajo, más pymes incorporadas en la cadena de valor, más tecnología y valor agregado nacional, y más divisas que ingresan al país” expresó Darío Martínez.

La producción total de gas alcanzó los 133 millones metros cúbicos por día durante septiembre, y ya alcanzada la producción de prepandemia en meses anteriores, continúa incrementando producción en relación al mismo mes del año anterior. En este sentido, el secretario de Energía expresó que “estos récords de producción son siempre una buena noticia, no solo para para el país porque permite ahorrar divisas, generar empleo y desarrollo, sino también para las provincias productoras que reciben más regalías”.

La secretaría también informó que la producción de petróleo superó la pandemia en un 1,1% y es la más alta en 5 años, con un crecimiento del sector que sigue en alza mes a mes y en septiembre marcó un nuevo crecimiento con un aporte del no convencional supero esos valores en un 43%. Además, se estima que para octubre la producción total de petróleo alcance los 545 mil barriles diarios, números que no se obtienen desde 2014.

“Hemos recuperado la actividad, frenando el declino que venía sufriendo los últimos años y ahora estamos logrando niveles de producción récord", afirmó Martínez. Destacar "la decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de seguir impulsando el sector”.

La producción total de petróleo superó en un 2,8% a la de agosto y en un 11% al mismo mes del año pasado, alcanzando los 533 mil barriles aproximados por día, mientras que el petróleo no convencional también creció un 9,5% más que en agosto, y un 53,2% más en comparación con septiembre del 2020. “Esto es una gran noticia, para la industria, pero también para los trabajadores, para las pymes que se suman a la cadena de valor. El aumento de producción permite generar un círculo virtuoso que es muy bueno para el país federal que queremos, porque a la vez que ahorramos divisas, las provincias productoras reciben más regalías” agregó el secretario.