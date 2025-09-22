El FMI respaldó el apoyo del Tesoro de EEUU a Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó, este lunes, el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) al gobierno de Javier Milei, luego de que su titular, Scott Bessent, anunciara que "está dispuesto a hacer lo que sea" para ayudar a Argentina.

"Le damos la bienvenida a la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", expresó en un posteo en X la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, citando el hilo previo de Bessent.

El apoyo del FMI se da horas antes del viaje de Milei a Nueva York, en el que el Presidente tiene previsto mantener un encuentro con la propia Georgieva. Inicialmente, la reunión iba a ser este lunes por la tarde, ya que la comitiva argentina tenía previsto partir el domingo por la noche.

Sin embargo, el viaje se postergó y se llevará a cabo finalmente este mismo lunes por la tarde-noche, por lo que ahora se prevé que la reunión con Georgieva se produzca este martes, aunque todavía no hay horario y fecha oficiales confirmados.

En paralelo, también este martes Milei mantendrá un encuentro bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en el que Bessent estará presente, por lo que hay expectativa de que genere avances sobre el acuerdo para el préstamo del Tesoro.

El respaldo oficial del Tesoro de los Estados Unidos a Milei

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, comunicó este lunes que están dispuestos a otorgar un préstamo de deuda a la Argentina para que el Gobierno de Javier Milei intervenga los mercados y baje el precio del dólar antes de las elecciones legislativas.

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para EE. UU. en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de intercambio, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser Grande", sostuvo Bessent.

Milei salió a celebrar la comunicación del Tesoro. "Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", escribió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también salió a celebrar el mensaje. "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", publicó en X (ex Twitter).