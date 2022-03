"Constructivo" contacto entre Alberto Fernández y Georgieva sobre el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una "constructiva" conversación con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que ambos reafirmaron la importancia del Programa de Facilidades Extendidas que tratará el Directorio del organismo el próximo viernes, informaron esta tarde fuentes de Casa Rosada.

A través de un zoom, del que participó también el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se encuentra en Francia para renegociar la deuda de 2.000 millones de dólares que la Argentina tiene con el Club de París, Fernández enfatizó el "firme y decidido compromiso" con el cumplimiento de los objetivos del Programa de Facilidades Extendidas aprobado por el Congreso el jueves pasado.

Ese Programa tiene como objetivo lograr que la Argentina apuntale la recuperación económica en curso y fortalezca las condiciones para reducir la inflación de modo sostenible.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante el diálogo, además, el Presidente remarcó que los objetivos del Programa son los del Gobierno y resaltó el amplio apoyo parlamentario, al igual que el de sectores sociales, académicos, gremiales y sindicales.

En esta línea, Fernández indicó también que el acuerdo contempla un fortalecimiento tanto de la inversión pública en infraestructura, ciencia y tecnología como de políticas de inclusión social y transición de planes sociales a empleo genuino, entre otras.

"El acuerdo permitirá un camino responsable y transitable para nuestro país, con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro, en un contexto internacional que presenta profundos desafíos debido al escenario bélico", indicaron las fuentes.

También aseguraron que el entendimiento "reafirma el compromiso absoluto de la Argentina de no postergar su crecimiento económico con justicia social".

Giorgieva, a través de su cuenta en la red social Twitter, también calificó de "muy constructiva" a la conversación que mantuvo con el presidente Fernández.

La titular del FMI dijo que el jefe del Estado le transmitió el compromiso de la Argentina "para hacer que su programa económico sea un éxito", de cara a la discusión del acuerdo que llevará adelante el Directorio Ejecutivo del organismo el viernes.

La conversación entre el Presidente y Georgieva se dio casi a la par con el encuentro que en París mantuvo el ministro Guzmán con el presidente del foro de países acreedores, Emmanuel Moulin, en el que acordaron una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021.

Asimismo, el entendimiento alcanzado incluye garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de treinta meses, permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el FMI.

El 22 de junio pasado, el Gobierno argentino se había comprometido con el Club de París a alcanzar un acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo próximo.

Así, el país logró un puente de tiempo, evitó el default y obtuvo un alivio financiero de USD2.000 millones con este grupo de acreedores mientras seguía negociando con el Fondo Monetario.

Ahora, con el inminente aval del Directorio del organismo al acuerdo de facilidades extendidas, la Argentina y el Club de París se comprometieron a concluir el proceso de modificación definitiva del Acuerdo definido en la “Declaración Conjunta de 2014” antes del 30 de junio del corriente año.

En lo que respecta al FMI, el programa de refinanciamiento acordado con el staff del organismo -que ya cuenta con aval Parlamentario- por la deuda de US$ 45.000 millones contraída en 2018 durante la administración del expresidente Mauricio Macri deberá se ratificado por el directorio del FMI (board) este viernes, para que se ponga formalmente en marcha el nuevo plan, que se extenderá hasta 2034 y contempla metas fiscales, monetarias y de inflación.

El programa tendrá en los primeros dos años y medio 10 revisiones que serán trimestrales y el primer desembolso será de US$ 9.800 millones, luego de que el board dé su conformidad.

Durante el primer año habrá un financiamiento neto el FMI equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para recuperar reservas.

Y se sumaría un financiamiento extra de US$ 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.

En ese marco, se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, y junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas netas de US$ 15.000 millones a lo largo del programa y reforzará el régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg).

Entre las pautas del convenio, se prevé una suba en el gasto social y para infraestructura, no contempla la implementación de reformas en el plano laboral y previsional.

Además, habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.

El acuerdo también prevé una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024; además de la disminución de la monetización del déficit a 1% del PBI este año.

El Gobierno se comprometió a reducir la inflación a través de una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos.

En ese contexto, para 2022 se espera que la inflación se ubique dentro de un rango de 38% a 48%; para 2023 en 34%/42%; y para 2024, el último año de duración del programa inicial con el FMI, en un rango de entre 29% y 37%, bajo un esquema gradual.

Además, el Gobierno nacional apunta a reducir los costos de la energía y mejorar la focalización de los subsidios, manteniendo asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos.

El nuevo esquema de segmentación tarifaria prevé la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago a partir del 1 de junio próximo.

El sábado último, el FMI extendió hasta el 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague la cuota por intereses y capital que vencieron ayer y hoy por US$ 950 millones y US$ 1.850 millones, respectivamente, de manera que el país no caiga en un incumplimiento, junto con el anuncio de la reunión del board para dar el visto bueno final al entendimiento.

Con información de Télam