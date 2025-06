Guillermo Michel advirtió sobre la “peruanización” de la Argentina y criticó el modelo económico de Milei

A pocos meses de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Guillermo Michel, referente económico de Sergio Massa y candidato a diputado nacional por el PJ en Entre Ríos, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei. En declaraciones a FM Re, Michel acusó al oficialismo de impulsar un modelo que apunta a “peruanizar la Argentina”, con una economía concentrada, crecientes desigualdades y el desmantelamiento de la clase media.

“La idea de Milei es construir una sociedad desigual. Buscan eliminar algo característico de la Argentina, que es la clase media”, afirmó. Según Michel, el Gobierno pretende replicar un esquema similar al de otros países de la región: “Que haya un 20% que tenga relación directa con la producción de materia prima, que tenga un buen nivel de consumo con ingresos altos, y el resto de la sociedad con ingresos bajos”. Como ejemplo, citó el caso chileno: “Ir a la universidad cuesta hasta 50 mil dólares al año”.

El diagnóstico de Michel coincide con los últimos datos del INDEC, que reflejan un incremento del desempleo al 7,9% durante el primer trimestre del año. Además, apuntó que el modelo libertario “genera ficción cambiaria” y que “hay un problema con el ingreso genuino de dólares porque el tipo de cambio no tracciona la economía”.

El informe sobre la Balanza de Pagos y Deuda Externa también encendió alarmas. Durante el primer trimestre de 2025, la cuenta corriente registró un déficit de 5.191 millones de dólares, en gran parte explicado por un aumento del 388% interanual en el pago de servicios, especialmente lo que refiere a turismo y que representó una salida de 3.150 millones.

Michel sostuvo que “aspiran a bajar el riesgo país para volver a endeudarse en los mercados financieros, pero los mercados no la están viendo, no hay acumulación de reservas”. Para el economista, la estrategia del Gobierno no sólo es inconsistente, sino que profundiza la recesión: “Consumo y construcción están por el piso”.

En otro tramo de la entrevista, Michel también se refirió a la reciente reunión de gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el Consejo Federal de Inversiones, donde se discutió una posible ley para recuperar fondos coparticipables. Para el entrerriano, la foto fue “un acting”: “Más que sacarse una foto, tienen que presentar un proyecto de ley. Tienen legisladores que les responden”.

Finalmente, apuntó directamente contra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien acusó de incoherencia política: “Se queja de que no tiene fondos, pero después le vota todas las leyes a Milei y ahora va a ir a una alianza electoral con ellos, validando todos los candidatos de La Libertad Avanza”.

Con un discurso que mezcla crítica técnica y política, Michel busca posicionarse como una de las voces opositoras al modelo libertario de cara a las elecciones legislativas, en las que Entre Ríos renovará ocho bancas en el Congreso: cinco diputados y tres senadores.