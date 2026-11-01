El FBI acusó a Corea del Norte por el mayor hackeo de criptomonedas de la historia a Binance, pero Trump sembró dudas

Según el FBI, el ataque cibernético que implicó la sustracción de 6.300 millones de dólares en bitcoin y otros activos digitales estuvo coordinado por la entidad conocida como TraderTraitor.

El FBI responsabilizó oficialmente este sábado a un grupo de hackers vinculados a Corea del Norte por el multimillonario ciberataque perpetrado esta semana contra Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó los hallazgos de la agencia de investigación y sugirió que la autoría aún no está del todo confirmada.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el FBI, el ataque cibernético —que implicó la sustracción de 6.300 millones de dólares en bitcoin y otros activos digitales en cuestión de minutos durante la jornada del jueves— estuvo coordinado por la entidad conocida como TraderTraitor. Se trata de los mismos actores cibernéticos maliciosos detrás del hackeo a la plataforma Bybit el año pasado, donde se sustrajeron 1.500 millones de dólares.

Las investigaciones del organismo determinaron que los ciberdelincuentes están convirtiendo los fondos robados principalmente a la criptomoneda ethereum. Asimismo, las autoridades prevén que el grupo intentará blanquear los activos mediante el uso de finanzas descentralizadas (DeFi) y servicios de intercambio instantáneo. Ante este escenario, el FBI instó a exchanges de criptomonedas y firmas de análisis de blockchain a congelar las transacciones asociadas a las direcciones identificadas para evitar que el dinero sea canalizado con éxito.

La postura de Donald Trump

A pesar del informe del FBI, Donald Trump expresó reservas sobre la atribución directa a Corea del Norte. Al ser consultado por la prensa el sábado por la noche durante una festividad de Halloween en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario estadounidense declaró: “No me preocupa. Estamos enterándonos de ello. No sabemos si es Corea del Norte”, aunque aclaró que las investigaciones todavía podrían ratificar esa hipótesis.

El análisis de especialistas y la respuesta de Binance

Por su parte, expertos en el sector cripto remarcaron la similitud del modus operandi con ataques previos del régimen norcoreano. Ari Redbord, director de políticas de la firma de inteligencia en blockchain TRM Labs, calificó el hecho como “un robo bancario a la velocidad de Internet” y anticipó que los hackers fraccionarán los fondos para intentar eludir las alarmas de detección durante los próximos meses. “Sin embargo, también podemos rastrear y seguir esos fondos en tiempo real para construir investigaciones, interrumpir las operaciones y recuperar fondos mediante incautaciones. Es simplemente este juego del gato y el ratón”, explicó Redbord.

Frente a las pérdidas generadas, desde Binance informaron el último sábado que cuentan con reservas suficientes en la misma moneda digital sustraída para cubrir el 90% de los activos faltantes. A su vez, la empresa garantizó que la totalidad de los clientes afectados serán reembolsados de forma completa.