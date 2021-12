El Malbec y los vinos fraccionados motorizaron el crecimiento de las exportaciones argentinas

El Malbec y los vinos fraccionados motorizaron el crecimiento de las exportaciones argentinas en 2021, con un precio promedio del litro de vino superior en relación al año anterior, destacaron hoy desde el Observatorio Vitininícola Argentina.

Según el anticipo de facturación por exportaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hasta noviembre la Argentina la cifra rondaba los U$S 756 millones, U$S 105 millones más que los U$S 651 millones de los primeros once meses del mismo período de 2020.

Este crecimiento de 16,1% de las exportaciones de vino fraccionado en valor FOB responde a un mayor volumen exportado en el orden de los 16,2 millones de litros y a un superior precio promedio, que pasó de US$ 3,48 a US$ 3,72.

El vino tinto exportado en botella, particularmente el Malbec, explican gran parte de este aumento del valor de las exportaciones; pero también es importante el rol que mercados de baja participación que muestran crecimientos muy significativos.

Según el Observatorio Vitivinícola Argentino, entre enero y octubre las exportaciones crecieron US$ 89 millones (15,1%) en valor FOB, con Estados Unidos y Brasil como los dos destinos que mayor alza (US$ 16,9 millones y US$ 15,6 millones, respectivamente).

También se destacaron China (US$ 8,57 millones de incremento), Canadá (US$ 5,73 millones de crecimiento) y México (US$ 5,69 millones de aumento en la facturación).

De los ocho principales mercados de exportación del vino argentino, solamente Países Bajos muestra una disminución; mientras que el resto de los destinos (entre los que se destacan Corea, Francia y Singapur) tuvo un desempeño destacable, con un aporte de US$ 34,5 millones de incremento al valor de las exportaciones argentinas.

Entre enero y octubre de este año, el Malbec alcanzó un valor de US$ 427 millones, con un crecimiento de 16,5% y una participación de 55% en el total de exportaciones de vino fraccionado.

De los US$ 89 millones de incremento en las exportaciones de vino fraccionado entre enero y octubre de 2021, el Malbec aportó U$S 60,3 millones, 68% del total, y alcanzó los 102 millones de litros exportados, del total de 183,2 millones.

También se destaca el incremento del precio promedio del varietal, que volvió a superar los US$ 4 por litro, llegando a US$ 4,20; y los registros de China y Suiza por encima de US$ 5 por litro.

En EEUU, las exportaciones de Malbec crecieron US$ 11 millones; en Brasil, US$ 6,7 millones; y destinos de baja participación contribuyeron con US$ 25,2 millones adicionales, destacaron desde el Observatorio.

Con información de Télam