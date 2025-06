Aunque el Gobierno tiene problemas para acumular reservas, el Agro sigue liquidando reservas

El sector agropecuario ingresó U$S 3.054 millones en mayo, cifra que representa un aumento del 21% en comparación con los U$S 2.524 millones registrados en abril, según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA). En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la liquidación llegó a U$S 11.713 millones, volumen que constituye el tercer récord histórico para dicho período, superando en un 29,5% los U$S 9.046 millones ingresados en el mismo lapso de 2024.

En cuanto a los granos principales, la molienda de soja en abril alcanzó las 3,395 millones de toneladas, con un aumento de 166 mil toneladas (5,14%) respecto a marzo (3,229 millones toneladas). Sin embargo, a pesar de este incremento mensual, el volumen de molienda de abril de 2025 es el segundo más bajo de los últimos 5 años.

El aumento en la molienda en abril se tradujo en un incremento de tres puntos porcentuales en el uso de la capacidad instalada de la industria, pasando del 58% en marzo al 61% en abril. El informe destacó que, de no haber contado con soja importada, el uso de la capacidad instalada habría sido considerablemente menor, alcanzando únicamente el 48%.

Los resultados de la soja

Las exportaciones de productos derivados de la soja y el girasol mostraron dinamismo en abril. Las exportaciones de harina de soja sumaron 2,099 millones de toneladas, un aumento del 23,9% en comparación con el mes previo. Las exportaciones de aceite de soja también registraron un incremento significativo del 27%, totalizando 582.198 toneladas.

Por su parte, las exportaciones de aceite de girasol aumentaron un 4,4%, llegando a 110.255 toneladas, siendo este volumen el segundo mayor exportado para un mes de abril en los últimos 5 años. El maíz también tuvo un mes de exportación fuerte en abril, con envíos que alcanzaron las 3,706 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 784 millones de toneladas (27%) respecto al mes anterior.

No obstante, el acumulado de exportaciones de maíz en el primer cuatrimestre de 2025 (11,744 millones de toneladas) fue muy similar al del mismo período de 2024 (11,834 millones de toneladas). Respecto a la comercialización por parte de los productores, entre principios de febrero y el 21 de mayo, se vendieron 13 millones toneladas de la nueva cosecha de soja (2024/25). De esta nueva cosecha, se estima que el 77% aún no tiene precio fijado.

Considerando una cosecha estimada en 50 millones de toneladas, quedarían 31,488 millones de toneladas de soja sin vender y 7,035 millones compradas con precio pendiente de fijar. Para el maíz de la nueva cosecha (2024/25), los productores vendieron un total de 9,75 millones ton entre principios de febrero y el 21 de mayo. Estas ventas de maíz, en su mayoría "disponibles", fueron impulsadas por el adelantamiento de la cosecha debido a la sequía.

A la exportación se vendieron 16,3 millones toneladas de la nueva cosecha de maíz, de las cuales 10,6 millones ya tienen precio fijado. Entre febrero y el 21 de mayo, los productores vendieron 13,3 millones de toneladas de maíz, representando el 41% del volumen que se estima podría ser exportado en la campaña (32 millones toneladas).

Finalmente, la logística del transporte de granos mostró una reducción en mayo. El ingreso de camiones de soja a puerto disminuyó en 24.124 unidades respecto a abril, pasando de 146.433 a 122.309 camiones. En términos de volumen, esto implicó una reducción de 800 mil toneladas, equivalente al 17%. El ingreso de camiones de maíz también experimentó una sensible caída en mayo, con 59.270 unidades ingresadas frente a las 64.064 de abril.