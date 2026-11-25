Con el modelo libertario, la industria argentina atraviesa un momento de dos velocidades que hace mella sobre el mercado interno. Entre enero y septiembre de 2026, la producción industrial fue 12% menor que en el mismo período de 2022. Pero detrás de ese promedio hay realidades muy distintas.

{{{htmlAmp}}}

Según el Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA), elaborado por el grupo DESIP del IIEP (UBA-CONICET), los sectores exportadores produjeron 2,5% más que en 2022. En cambio, los orientados al mercado interno cayeron 12% y los que compiten con importaciones, 19%.

Tres grupos, tres resultados

El informe dividió a la industria en tres grupos según cuánto exporta cada sector y cuánta competencia enfrenta de productos importados.

Hasta fines de 2023, los tres grupos se movían de forma parecida. Desde comienzos de 2024, los exportadores se despegaron. Poder vender afuera funcionó como amortiguador: les permitió buscar otros mercados y depender menos de la demanda local.

El dato más preocupante es que el grupo que más cae es también el más grande: los sectores que compiten con importaciones representan casi la mitad de la industria.

Los que compiten con importaciones: la peor situación

Justamente, los que compiten con los importados es el grupo en la situación más delicada porque ufre dos golpes a la vez: el mercado interno se achicó y, dentro de ese mercado más chico, los productos importados ganaron terreno. En tres de cada cuatro sectores del sector, las importaciones subieron o cayeron menos que la producción nacional.

El caso más grave es el de maquinaria y equipo, que produjo 36% menos que en 2022. La inversión está débil: en el segundo trimestre de 2026 la inversión total cayó 11% interanual y la inversión en maquinaria y equipo, 15%. Sobre ese mercado más chico, las importaciones crecieron.

El informe advierte un problema hacia adelante. Aunque la inversión vuelva a crecer, no está garantizado que eso se traduzca en más producción nacional: dependerá de si los fabricantes locales pueden competir con los productos importados.

Los que venden al mercado interno: falta demanda

Los sectores orientados al mercado interno producen 12,2% menos que en 2022. Casi no exportan ni compiten con importaciones, así que dependen de cuánto se consume en el país. Su problema, según el informe, no es la competencia extranjera sino la falta de demanda.

Alimentos: la producción cayó 6% , en línea con la caída del consumo de los hogares. Las ventas de alimentos en supermercados bajaron 10% en el mismo período. Las bebidas cayeron 19% .

Proveedores de la construcción: fueron de los más golpeados de toda la industria, con una caída de 22%. Todas las ramas bajaron: cemento −26%, cal y yeso −33% y productos de arcilla y cerámica −44%. La actividad de la construcción cayó 13% y los asalariados registrados del sector, 8%.

Los exportadores: crecen, pero no todos

Los exportadores fueron el único grupo que sostuvo la producción de 2022. Aún así, hay diferencias grandes dentro de este segmento:

La refinación de combustibles creció por el petróleo de Vaca Muerta y por inversiones en las refinerías. En cambio, el vino cayó por una demanda en baja en el mundo y en el país, y la carne aviar sigue sin poder vender a China, su principal comprador, que cerró el mercado tras los casos de gripe aviar de 2023.

En vehículos, parte de la caída se explica por cambios de modelos en las plantas de Renault, Stellantis y Volkswagen, que todavía no se reflejan en los datos.

El mapa refleja que cuando la producción local pierde lugar frente a las importaciones, caen la actividad y los ingresos. Eso achica todavía más el mercado interno y profundiza la caída industrial.