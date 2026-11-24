El INDEC confirmó el ingreso de la economía a una nueva fase de recesión, la segunda del gobierno de Milei. De acuerdo con el organismo, la actividad económica arrojó en el tercer trimestre una caída promedio de 1,8% frente al segundo en términos desestacionalizados, con lo que encadena dos trimestres consecutivos en retroceso, lo que confirma una situación que se conoce técnicamente como recesión.

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De acuerdo con la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la economía habría retrocedido 1,8% en el tercer trimestre respecto del segundo, período en el que había experimentado una contracción cercana a 1%. Los datos quedarán confirmados con el resultado del producto bruto interno (PBI), la Argentina habrá ingresado en una recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

Dado que la economía ya había caído en el segundo trimestre de este año, un 0,6%, se dió ya el criterio formal de "recesión técnica", que se produce cuando se encadenan dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad. La entrada en recesión ya se daba por sentada al menos desde hace un mes, cuando se difundió el EMAE de agosto. Lo que ocurre es que, por el peso negativo de la industria y el comercio, la actividad sufrió un desplome del 2,8% intermensual en julio, mientras que en agosto se recuperó solo un 0,1%.

El INDEC informó este martes que el EMAE registró una caída de 1,2% en la comparación interanual en septiembre, aunque arrojó una suba mensual de 1,1% que no alcanzó para revertir el desplome de julio (-2,5%) en la comparación del promedio del tercer trimestre con el del segundo, por lo cual cerró en terreno negativo. Al promediar los índices desestacionalizados de julio, agosto y septiembre, la actividad se ubicó 1,8% por debajo del segundo trimestre, que a su vez había caído 0,6% según el último informe oficial del Producto Interno Bruto (PIB). Son dos trimestres consecutivos de baja, el criterio que define una recesión técnica.

En la comparación con el mismo período de 2025, el tercer trimestre retrocedió 1,5%. Julio, agosto y septiembre marcaron tres caídas interanuales seguidas (-1,5%, -1,6% y -1,2%), algo que no ocurría desde 2024. El acumulado de los primeros nueve meses del año quedó en 1,0%, contra el 5,1% que mostraba en octubre del año pasado.

El dato de septiembre trajo un rebote mensual de 1,1% en la serie desestacionalizada, que el Gobierno buscará presentar como señal de recuperación. Sin embargo, el propio informe del INDEC indica que la estimación del componente tendencia-ciclo no registró variaciones en relación con el mes previo, una serie que permanece en 0,0% desde febrero. El nivel de actividad de septiembre quedó 2,8% por debajo del pico de marzo y 0,9% por debajo de septiembre de 2025, en la medición sin estacionalidad. El organismo, además, revisó los datos previos: la caída de julio pasó de 2,8% a 2,5% y la suba de agosto, de 0,1% a 0,4%.

Los sectores en crisis

Según el INDEC, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacó Pesca, con un retroceso de 48,6%. "Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvo las mayores incidencias negativas y le restó 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE", detalló el informe. A esa lista se sumó el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que cayó 2,2% interanual y encadenó tres meses en baja: -4,8% en julio, -3% en agosto y -2,2% en septiembre. La industria manufacturera repitió el recorrido: -4,8%, -3,3% y -1,8% en el mismo período. Se trata de los dos sectores con mayor peso en la generación de empleo privado registrado.

También retrocedieron Agricultura (-2%), Transporte y comunicaciones (-0,7%), Administración pública (-1,7%), Enseñanza (-0,5%), Actividades inmobiliarias (-0,3%), Otras actividades de servicios (-2,2%) y la recaudación de impuestos netos de subsidios (-1,3%).

Entre los que crecieron, se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4,0% i.a.), señaló el INDEC. Junto con Construcción (3,5%), fueron las de mayor incidencia positiva: La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE. No alcanzó para compensar la caída del resto: la minería y la energía, que concentran inversiones de capital intensivo y exportación, explican una porción menor del empleo total.

Indicadores de la debacle

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) del INDEC, difundido el 6 de noviembre, registró en septiembre una baja de 1,8% interanual y acumula una caída de 2,6% en los primeros nueve meses del año. Diez de las dieciséis divisiones retrocedieron. Las bajas más profundas se dieron en maquinaria y equipo (-26,8%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), muebles y colchones (-4,9%) y vehículos automotores y autopartes (-3,5%). Aunque la serie desestacionalizada subió 0,7% frente a agosto, la tendencia-ciclo cayó 0,4% y suma cinco meses consecutivos en baja.

La utilización de la capacidad instalada fue de 60,1% en septiembre, contra 61,4% un año antes, según el INDEC. El sector textil operó al 44,1%, la industria automotriz al 49,5% y la metalmecánica al 40,5%. La construcción mostró un rebote en septiembre. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) subió 5,1% interanual y 7,8% frente a agosto, pero la tendencia-ciclo no tuvo variaciones y el acumulado del año llega a 1,3%. La actividad sigue por debajo de los niveles de 2023: en el EMAE, el índice del sector se ubicó en septiembre en 143,6 puntos, contra 159,9 en el mismo mes de 2023.

El último informe de avance del nivel de actividad del INDEC, correspondiente al segundo trimestre, ya anticipaba el cuadro. En términos desestacionalizados, el organismo registró "variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%)". En la comparación interanual, la inversión cayó 11,1%, con bajas de 15,2% en maquinaria y equipo y de 22,1% en equipo de transporte. La inversión en maquinaria de origen nacional retrocedió 15,5%.

Los indicadores de consumo del tercer trimestre tampoco muestran un cambio de tendencia. Según el INDEC, las ventas en supermercados a precios constantes cayeron 3,7% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,8% en los primeros ocho meses del año. En los autoservicios mayoristas, la caída fue de 3,6% interanual. El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en septiembre una baja de 0,8% interanual.