El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, anticipó que el dato oficial de actividad que el INDEC publica este martes confirmará que la Argentina está en recesión. "Más allá de la cuestión técnica, o de cómo definamos recesión, las estadísticas van a confirmar que estamos en un proceso recesivo. Está la economía paralizada. Por este camino no va a salir de la recesión en la que está", dijo en diálogo con El Destape Radio.

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El organismo dará a conocer a las 16 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que funciona como anticipo del PBI y cierra el tercer trimestre. La economía ya cayó 0,6% en el segundo trimestre. Si el tercero también da negativo, se cumple el criterio de "recesión técnica", es decir, dos trimestres seguidos de caída. Sería la segunda vez que pasa durante el mandato libertario, después de la de la primera mitad de 2024.

Para Costa, el dato va a ratificar lo que ya se ve en el territorio. "Lo que estamos viendo es que las estadísticas y la realidad están mostrando lo mismo: un país que tiene capacidad productiva, capacidad de generación de conocimiento, capacidad de exportación y capacidad de generación de valor agregado está sufriendo un achicamiento, sobre todo en los sectores donde más se genera el empleo", sostuvo.

Costa relacionó la recesión con el comportamiento de los mercados. Este martes el riesgo país superó los 1100 puntos y llegó a 1108, su nivel más alto del año, mientras el dólar oficial pasó los 1600 pesos. En julio, el indicador rondaba los 400 puntos. "Hay una inconsistencia en el programa económico de Milei y una desconfianza absoluta en los indicadores para la toma de decisiones. Por eso sube el riesgo país. ¿Por qué subiría si la economía fuera consistente?", planteó el ministro. Y agregó: "La desconfianza es que esta política económica destruyó el aparato productivo y el empleo en la Argentina, que el tipo de cambio está sostenido con todas estas consecuencias y que el equilibrio fiscal está sostenido con el ajuste y el desfinanciamiento de áreas clave".

"Tenemos el 50% de la producción de bienes manufactureros", recordó. Y explicó que la situación de la política económica nacional golpea "con especial fuerza" a los sectores textil, del juguete y del calzado. "En producción industrial y uso de la capacidad instalada estamos en niveles muy por debajo de 2023", señaló. Los datos oficiales le dan la razón. Según el INDEC, la industria usó 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, contra 61,4% en el mismo mes de 2025. El sector textil operó al 44,1%, la industria automotriz al 49,5% y la metalmecánica al 40,5%. La producción manufacturera quedó 1,8% por debajo de septiembre del año pasado.

Las consultoras dan la recesión por hecha. La actividad cayó 2,8% mensual en julio y apenas subió 0,1% en agosto. Según LCG, para evitar una baja en el trimestre septiembre tendría que haber crecido 8,5%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé que el período julio-septiembre cierre con una caída de alrededor de 2,3%, unas cuatro veces más que la del trimestre anterior.

Equilibra calculó una contracción trimestral desestacionalizada del 2,6%, Analytica del 2,5% y Orlando J. Ferreres & Asociados del 1,2%. Para septiembre, las tres esperan caídas interanuales de entre 0,8% y 1,2%. El propio Banco Central reconoció en su último Informe de Política Monetaria que habría una "caída en el tercer trimestre". Según la consultora Outlier, el mercado ya daba por descontada la recesión. Lo que puede mover las expectativas es si el número de septiembre resulta mejor o peor que lo esperado y qué deja como proyección para el resto del año. El Gobierno sostiene que la actividad se recuperará en el cuarto trimestre. Para Costa, el problema no depende de un trimestre: "Por este camino no va a salir de la recesión".