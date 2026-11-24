Luego del fin de semana largo, el riesgo país medido por el JP Morgan se dispara a 1.072 puntos en el inicio de la jornada de los mercados y marca un nuevo récord nominal en lo que va del año. Mientras que el dólar blue opera a $1675 para la venta y en lo que va del año aumentó 9,48%. En octubre, el dólar blue finalizó a $1565.

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Los mercados profundizan el descreimiento al Gobierno nacional y adelantan la fragilidad del modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo. Entre jueves y viernes de la semana pasada, el riesgo país pasó de 848 a 1.070 puntos, alcanzando los cuatro dígitos por primera vez desde los días previos a la victoria del oficialismo en las elecciones 2025.

Esto afecta, directa o indirectamente, a las empresas de la economía productiva al encarecer el financiamiento, acelerar la cobertura cambiaria y agravar la fragilidad de la industria y las pymes frente a una economía que se encamina a la recesión técnica.

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