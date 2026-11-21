Falta casi un año para las elecciones presidenciales de 2027 y las consultoras ya miden todos los meses. Entre octubre y noviembre se conocieron quince estudios con intención de voto, escenarios de balotaje y techos electorales. Leídos en conjunto, dejan una conclusión que se repite: Javier Milei llega competitivo a una primera vuelta, pero la segunda vuelta se le vuelve cuesta arriba.

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En los escenarios de primera vuelta, el Presidente encabeza o empata en la mayoría de las mediciones. En el estudio nacional de octubre de Equipo Mide, Milei obtiene 28% contra 23% de Axel Kicillof con la oferta abierta, y 37% a 32% en el escenario sin Patricia Bullrich. QSocial lo ubica en noviembre con 35% frente a 31% del gobernador bonaerense, cuando en septiembre los tenía empatados en 31%.

PoliTech mide una distancia mínima: 32% a 30,7%, apenas 1,3 puntos. En CB Global Data, Milei saca 27,1%, Kicillof 16,5% y el "candidato de CFK" 12,1%, una muestra de lo que pesa la fragmentación del peronismo. La única que invierte el orden es Tendencias, que da 34% para Kicillof y 33,8% para Milei.

Balotaje: la tendencia que inquieta a la Rosada

En el mano a mano, el panorama cambia. Tendencias registra la distancia más amplia: Kicillof 47,4% y Milei 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos que en agosto era de 8,8. QSocial muestra a Kicillof arriba por 45% a 40%, después de que en septiembre Milei ganara ese cruce por 42% a 41%. En febrero, la misma consultora le daba al Presidente una ventaja de siete puntos.

Equipo Mide da 42% a 39% a favor de Kicillof y Afiches mide 37% a 35%, aunque también muestra a Cristina Fernández de Kirchner (39% a 36%) y a Sergio Massa (38% a 34%) ganándole a Milei. Reale Dalla Torre registra 37,2% contra 36,2%: al proyectar a los indecisos queda un empate técnico de 50,7% a 49,3%. La consultora interpreta que los votantes que vuelven a elegir candidato lo hacen más por rechazo al rival que por entusiasmo: "Es un voto por descarte".

Hay dos mediciones que van en sentido contrario. Vozna registra un virtual empate (Milei 36,3%, Kicillof 36,2%) y CB Global Data le da al Presidente una ventaja de 43% a 40,6%.

El techo: más de la mitad dice "jamás"

El dato que más se repite es el rechazo. El porcentaje que nunca votaría a Milei es de 59,2% en Zentrix, 58,4% en Tendencias, 58% en QSocial, 54,6% en Reale Dalla Torre y 54% en Equipo Mide. Kicillof también tiene un rechazo alto, de entre 50% y 53% según la consultora, pero su margen para crecer es mayor.

El director de Zentrix, Claudio Montiel, lo resumió en una frase: "Milei hoy es competitivo para una primera vuelta. No es competitivo para un balotaje."

El factor Bullrich

La ministra es la gran incógnita. CB Global Data la muestra ganándole un balotaje a Kicillof por 47,3% a 40,1%, y Zentrix le asigna el techo más alto de todos los dirigentes medidos, con 48,6%. Pero Equipo Mide registra un 58% que nunca la votaría y le asigna un techo de 36%. Las consultoras no se ponen de acuerdo sobre cuánto puede crecer.

Cuando se pregunta por fuerzas políticas en lugar de nombres, el peronismo aparece adelante o empatado. Zuban Córdoba le da 41% contra 37,8% de La Libertad Avanza, cuando en septiembre los separaba menos de un punto. Analogías mide 31,6% a 30,9% y Vozna 28,6% a 28,3%. En el balotaje de Analogías, el 55% elige un cambio de gobierno y el 32,1% la continuidad de Milei. QSocial agrega un matiz: 26% quiere que gane una tercera alternativa, una demanda que crece entre los independientes.

Provincia y Ciudad: dos tableros distintos

En la provincia de Buenos Aires, La Marquilla mide al peronismo con 45,5% para la gobernación, contra 27,3% de La Libertad Avanza. Su codirector, Martín Ramirez Tacgorian, advirtió que es "una distancia que no se revierte con un buen candidato o una campaña eficaz, sino con un cambio en el clima de opinión".

En la Ciudad, el escenario es más disputado. Según DC Consultores, Jorge Macri encabeza con 33,8%, seguido por Bullrich con 27,6% y Leandro Santoro con 19,2%. Por partido, La Libertad Avanza (29,9%) y el PRO (28,3%) están en empate técnico.