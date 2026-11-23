La industria metalúrgica sigue sin encontrar piso en la Argentina libertaria. Octubre registró una baja de 2,1% interanual frente al mismo mes del año pasado que ya había caído 1,1%. Los datos surgen del informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Es el peor octubre desde 2016.

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La medición habla de “piso histórico” para la actividad en el país, que acumula una baja del 5% en lo que va del año, también lo es en capacidad instalada que se ubica en el 41,8%. De esta forma, 6 de cada 10 máquinas permanecen sin ser utilizadas. “El escenario actual no muestra signos de recuperación. Este nivel configura el registro más bajo para un octubre en la serie disponible desde 2016”, completa el estudio.

Es uno de los sectores industriales más golpeados desde la llegada de Javier Milei al poder. Los empresarios del rubro no ven repunte en el próximo trimestre. La encuesta refleja que el 46,0% espera mantener el mismo (bajo) nivel de producción, y otro 28,7% prevé una baja. Pese a que las proyecciones no son optimistas y los datos marcaron una caída pronunciada, nivel de empleo disminuyó en un volumen menor, en torno al 1,1%.

“Nosotros hablamos con los datos y estamos muy preocupados porque muchas empresas no pueden aguantar mucho tiempo más así”, reconocen en Adimra. “Que las Pymes se suban a la cadena de valor. Tenemos que generar cadenas de valor a partir de los recursos naturales, estamos intentando dar la discusión. Necesitamos mercado, actividad”, reclaman frente al impacto del ajuste ena economía real.

En los últimos meses intentaron sumarse con las pymes metalúrgicas al entramado de las cadenas de valor en los sectores que se mantienen a flote. “Energía, minería, gas y petróleo, por eso nos reunimos con provincias como Catamarca, San Juan, Rio negro, Neuquén y Mendoza”, aclaran. Los datos de este mes muestran que sumarse a esas ramas de la actividad no es garantía de crecimiento.

La caída es transversal y no se salvan las ramas más cuidadas por la administración libertaria: Minería se desplomó 4,1%-solo superada por bienes de capital que llegó al 9,2%, Agroindustria 3,6%, Petróleo y gas 3,5%. Los porcentajes son idénticos a los de los sectores más castigados por el Gobierno: Construcción -4,3%, Automotriz -1,5% y Consumo final con -1,1%. En contraste, la producción aumentó en dos destinos que en septiembre habían registrado bajas, “con subas de 3,2% entre quienes abastecen a alimentos y bebidas y de 2,8% entre los proveedores de energía eléctrica”.

“Hay cero discurso anti industria en los gobernadores. Los empresarios putean todos pero nadie dice antes estábamos mejor y antes estábamos mejor”, se sincera un industrial sobre la salida política a la situación. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”.