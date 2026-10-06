Expectativa por el café tucumano: la primera cosecha de especialidad con sello de exportación

El panorama productivo nacional suma un hito agronómico con el desarrollo de los primeros cultivos de café de especialidad en la provincia de Tucumán. Se trata de un proyecto enfocado en la producción propia para modificar la condición históricamente importadora de granos crudos que registra el país.

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La propuesta, impulsada por la firma Cabrales junto al Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) del gobierno tucumano, contempla un parque de 80.000 plantas distribuidas en ocho variedades, con la proyección de alcanzar una extensión arable de hasta 8.000 hectáreas en suelo del noroeste nacional.

Los ensayos agronómicos y oleaginosos realizados en la región subtropical derivaron en un grano de cuerpo equilibrado y aroma persistente. Las muestras enviadas a la Mumac Academy —entidad internacional especializada en cultura cafetera— confirmaron que las condiciones del terroir tucumano satisfacen las exigencias sensoriales requeridas para el segmento de especialidad.

Martín Cabrales, referente de la empresa tostadora que cumple 85 años en el rubro, destacó el salto cualitativo de la iniciativa: "Tenemos este año la primera cosecha de café en Tucumán y va a sorprender la calidad del grano, la calidad de la bebida. Es ni más ni menos un café de especialidad". "El café argentino con identidad argentina va a ser un café de especialidad. Así como Mendoza tiene un vino Malbec, Argentina va a tener un café con denominación de origen del norte argentino. Va a haber un café con sello argentino dando vueltas por el mundo", sintetizó el empresario ante Infobae.

El desarrollo del cultivo en tierras tucumanas y su eventual extensión a Salta no solo apunta al consumo de proximidad, sino también a la generación de valor agregado en origen y al fortalecimiento de las economías regionales.

Martín Cabrales, referente de la empresa tostadora que cumple 85 años en el rubro, destacó el salto cualitativo de la iniciativa.

Entre los principales indicadores del emprendimiento, destacan las 80.000 plantas ya instaladas pertenecientes a ocho variedades distintas y una superficie potencial que podría extenderse hasta las 8.000 hectáreas.

Según las estimaciones del sector, la consolidación de la producción prevista permitiría sustituir importaciones de materia prima verde y aportar alrededor de 250 millones de dólares en divisas mediante la exportación del producto procesado. Todo esto se enmarca en un mercado mundial de café de especialidad que proyecta alcanzar los 251.700 millones de dólares para el año 2033, según datos del estudio Grand View Research.

Tendencias del consumo y formación técnica

El crecimiento global del segmento premium marcha en paralelo con la evolución de la demanda interna en cafeterías de especialidad, donde los usuarios analizan variables como la trazabilidad, las recetas de filtrado, las varietales y los perfiles de tueste.

En ese marco, la compañía que procesa 4,5 millones de tazas diarias trajo la licencia de la academia Mumac para capacitar a baristas y consumidores locales. A su vez, la empresa prepara la incorporación de certificaciones de origen importadas de Colombia, Brasil, Perú y la primera partida de café geisha panameño al mercado interno, a la espera del volumen comercial que entreguen los campos del norte argentino.