La escena del café de especialidad argentino vuelve a ganar visibilidad internacional ya que dos cafeterías nacionales entraron en el ranking Latinoamérica Best Coffee Shops 2026. Este listado reúne a las cafeterías más destacadas de la región y la presencia de los dos argentinos generó gran orgullo.

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Los proyectos reconocidos fueron Negro y Zulu Haus. Ambas cafeterías lograron ingresar entre los 100 espacios destacados, un listado en el que sólo diez cafeterías argentinas fueron seleccionadas, lo que aumenta muchísimo más su prestigio.

Una cafetería argentina entró en el ranking de las 10 mejores de latinoamérica.

Además, Negro fue el único representante del país en ingresar entre los primeros diez puestos de la clasificación. Estos reconocimientos vuelven a poner en primer plano el crecimiento de la escena cafetera argentina dentro del mapa regional, en un contexto de transformación para el café de especialidad en Latinoamérica.

“Sudamérica no sólo es una de las grandes regiones productoras de café del mundo, sino que está viviendo una transformación profunda en la forma de tostarlo, prepararlo y acercarlo al consumidor. Este listado pone el foco en esa evolución y reconoce a proyectos que están construyendo nuevas experiencias alrededor del café, conectando origen, calidad y creatividad”, señala César Ramírez, impulsor del ranking.

Cuáles son las especialidades de las cafeterías argentinas que entraron en el Best Coffee Shops 2026

Negro - 7° puesto

Desde 2015, Negro viene definiendo su identidad a partir de una mirada integral del café de especialidad: seleccionan, perfilan y tuestan sus propios granos en Fuego Tostadores, y trabajan cafés de origen de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú en distintos métodos, desde espresso y flat white hasta filtrados y preparaciones más lúdicas como coffee tonic, mocaccino caramel y affogato. La propuesta se amplía con una cocina que acompaña todo el día —desayunos, meriendas, platos salados, sándwiches y pastelería de temporada— y que refuerza la experiencia más allá de la taza.

Una cafetería argentina entró en el ranking de las 10 mejores de latinoamérica

En 2026, la marca profundizó su presencia en Palermo con tres nuevas aperturas que diversifican el concepto: un kiosco de café al paso y un espacio que suma vinilos, lectura y cultura. Así, Negro sigue llevando el café de especialidad a nuevos formatos sin perder su foco en la gastronomía y los rituales cotidianos.

Zulu Haus - 65° puesto

El café de especialidad es uno de los ejes de la propuesta de Zulu Haus, la casona centenaria de La Lucila creada por Maia Mendoza, donde se combina con cocina y pastelería artesanal de inspiración japonesa.

Una cafetería argentina entró en el ranking de las 10 mejores de latinoamérica

En el marco de The Best Coffee Shop LATAM 2026, Maia fue invitada por la organización a viajar a Ecuador, donde se realizó la ceremonia de este año, y durante el recorrido compartió junto al resto de los invitados una visita a Finca Maputo, en el bosque nublado del Chocó Andino, una de las plantas cafeteras locales. En Zulu Haus, esa pasión por el café se traduce en una carta que incluye desde clásicos como espresso y filtrados hasta creaciones propias como el flat sésamo, con sésamo tostado, tahini y miel, y el americano caramelito, con almíbar de dátiles, canela y ralladura de naranja