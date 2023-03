Murió Jorge Cabrales, el histórico empresario del café

Tenía 83 años y dedicó su vida a los negocios del café. Será velado en Mar del Plata.

El empresario Jorge Cabrales, uno de los hijos del fundador de la compañía de café Cabrales y actualmente parte del directorio de la misma, falleció en Mar del Plata a los 83 años. Según informaron, los restos de Jorge Cabrales serán velados este miércoles por la mañana en calle 3 de febrero al 3600, Mar del Plata.

En la década del 60 a la comercialización del café en grano y molido a la vista, Cabrales sumó el café torrado, envasado de forma manual y sellado al calor, en paquete dorado y con el logo original de una cafetera y un pocillo de café. Cinco años después, ante la necesidad de ampliar las instalaciones, sus hijos compraron un terreno para crear un depósito y darle lugar a la máquina para torrar café. Allí se envasarían luego el té en hebras Tellevo y en saquitos Big Ben.

Jorge Cabrales fue uno de los que quedó al frente de la empresa en la década del 70, cuando su padre, Antonio Cabrales Vega, les dejó el lugar a sus descendientes. La empresa marplatense fue fundada en 1941 y, en 1965, los hijos de Antonio vieron la necesidad de ampliar las instalaciones del local.

Para ello compraron un terreno más grande, en el cual levantaron un depósito y colocaron la máquina para torrar café. Luego los hermanos se encargaron de expandir la empresa a una escala mayor, hasta alcanzar reconocimiento nacional e internacional. Hoy está a cargo de la tercera generación de Cabrales, conformada por Martín, Germán y Marcos.

La empresa Cabrales había apoyado el impuesto a las grandes fortunas

El empresario Martín Cabrales, CEO de la firma de café que lleva el apellido familiar, se había manifestado en noviembre de 2020 a favor de la implementación de un aporte extraordinario de las grandes fortunas "si es por una única vez". Cabrales, no obstante, expresó su reparo respecto a los tributos que en la Argentina se anuncian como "por única vez" y puso como ejemplo de esto la vigencia del "impuesto al cheque" que ya lleva un largo tiempo.



"En Argentina cada vez que se puso un impuesto por una sólo vez, como el impuesto al cheque, quedaron 20 o 30 años", dijo el empresario en declaraciones a El Destape Radio. Cabrales se pronunció a favor de debatir una reforma tributaria que solucione los problemas estructurales de la Argentina como son la pobreza y la desocupación en lugar de "seguir cazando en el zoológico".



Respecto de la propuesta de los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Máximo Kirchner, que mañana se tratará en Diputados en una sesión especial convocada por el oficialismo, dijo que prefiere llamarla "aporte solidario" y no "impuesto".



Cabrales recalcó que "nadie no puede estar de acuerdo con las razones por las cuáles se crea este proyecto" y recordó que en el mundo hubo otros países que avanzaron en propuestas similares.