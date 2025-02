La pulsión de Milei por promocionar criptomonedas que terminan en una estafa

“Como un símbolo a favor de este movimiento crypto y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, estamos lanzando el token $Libra, diseñado para fortalecer la economía Argentina”. El presidente Milei no tiene escapatoria: es el protagonista, y en algún punto, el promotor intelectual de su propio memecoin que terminó en estafa. Y no es sólo el tuit, que luego borró. El pasado 19 de octubre, el Presidente participó de un encuentro llamado Tech Forum, del que formó parte Julian Peh, el co fundador y CEO del grupo KIP y el token de la discordia.

Según consta en el sitio oficial del Registro Unico de Audiencias, el solicitante del encuentro con Milei había sido Julian Peh (Singapur), mientras que en el cargo de organizador del Tech Forum aparecía Mauricio Gaspar Novelli. “Analizaron cómo la tecnología de Inteligencia Artificial descentralizada de KIP puede respaldar a Argentina”, se lee en el sitio oficial de audiencias en relación al encuentro del pasado 19 de octubre.

“El presidente Milei expresó un fuerte apoyo a estas innovaciones e iniciativas, posicionando a KIP como un actor fundamental en la transformación tecnológica de Argentina. Este compromiso de alto nivel coloca a $KIP en el centro de atención como un actor clave de IA en Latinoamérica”, sostuvo Julian Peh tras el encuentro con Milei. La estafa ponzi iba tomando forma.

Por eso, la explicación de Milei no convence en la oposición. “No es un loco. Es un estafador. Los argentinos lo sabíamos. Ahora lo sabe el mundo. Rifa nuestros bienes sociales, saquea los recursos naturales, roba los medicamentos a los enfermos, la comida a los hambrientos, destruye la industria y el empleo. También estafa con criptomonedas”, sostuvo Alicia Castro, dirigente de Soberanxs, quien adelantó que este nuevo hecho –la estafa ponzi de Milei- será incluida en el nuevo pedido de juicio político que se está preparando junto a otras organizaciones políticas y sociales. Todo indica que el lunes entrarán una lluvia de pedidos similares en la Cámara de Diputados.

Pulsión por estafar

Esta no es la primera vez que Milei recomienda una crypto moneda que termina en una estafa. La maniobra ya había ocurrido con el proyecto Coin X. Diciembre de 2021, Milei era diputado de la nación. Coinx World era la empresa apoyada públicamente por Milei.

En 2023, la empresa fue allanada por la Policía Federal en puntos como Buenos Aires y Santa Fe, en el marco de una investigación iniciada en 2022 por el delito de estafa a cargo del Juzgado Federal N°12, subrogado por Ariel Lijo. ¿Lijo? Todo tiene que ver con todo.

“Me llamaron y me pidieron una opinión profesional. Tomaban plata, compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaba pagan altos retornos en pesos, y además, tomaban plata para invertir en las granjas de crypto. El negocio tenía estas características”, explicaba Milei, sobre su apoyo a Coin X, durante un reportaje en Radio con Vos.

En 2021, el por entonces diputado nacional había sido contratado para brindar su opinión profesional sobre el negocio que estaba montando la empresa Coinx World. Milei los escuchó, les dijo lo que pensaba en privado, cobró su asesoría en dólares, y en público lanzó: “Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Escríbanle de parte mía”. Luego, todo fue estafa con Milei en el centro, tal como ocurre ahora con la crypto $Libra.

La mecánica oculta

Luego del encuentro que mantuvo Milei con los creadores de $Libra, organizado por Mauricio Gaspar Novelli en el Hotel Libertador, en el mercado se especulaba con la posibilidad de que el Presidente sacase su propio memecoin, tan como en otro momento lo había hecho su admirado Donald Trump.

El segmento de las blockchain está infectado de bots que trabajan para maximizar réditos; esto quiere decir que el nombre de la crypto que se estaba preparando no debía contener el nombre Milei para evitarse que el protocolo KIP tuviera que competir con otros bots y así reducir las ganancias que planificaban llevarse. Entonces, al nombrarla $Libra, solamente sus creadores sabían dónde apuntar con sus bots.

¿Por qué las compras más grandes de esta fake crypto empezaron a concretarse a los cero segundos de que Milei publicase su mensaje en X? ¿Tenían el dato previo? Todo apunta a que un pequeño grupo de personas digitó esta mega estafa, con información privilegiada. Milei no tiene escapatoria.

“Milei borró todos sus twitts, borró todos sus mensajes, y luego publicó otro diciendo que los responsables eran “las ratas” y que habían sido manipulados. Es una locura. El está metido en la estafa y tomó ventaja de todo el ecosistema crypto. Muchos entraron siguiendo el ejemplo del token de Trump y ahora quedaron en la lona”, sostuvo durante un mensaje matutino Nick O´ Neill, Co-Founder & CEO de @BoDoggosENT.