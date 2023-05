Interventor dice que el Estado "debe comprar parte" de las acciones de Edesur que puso en venta Enel

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, sostuvo hoy que "el Estado debe comprar parte" de las acciones de la distribuidora Edesur, que puso en venta su accionista mayoritario, el grupo italiano Enel.

"La presencia del Estado y la participación estatal, para mí, sería lo más prudente en este proceso", dijo Martello, quien advirtió que se trataba de su "opinión personal" y no de una decisión ya tomada por el Gobierno, pero que en Enel "han dejado la puerta abierta al poner a la venta a través del Banco Santander la mayoría de las acciones".

En declaraciones esta mañana a la radio AM530, puntualizó que no estaba "diciendo nada revolucionario", ya que en muchos países el servicio de distribución de electricidad se realiza a través de empresas estatales o con participación estatal.

"En Brasil funciona, así el Estado se reservó el 45% de las acciones, en Francia es estatal, en Uruguay una parte lo es", detalló, en una defensa de la presencia del Estado en la prestación de los servicios públicos.

"Si no, lo que ocurre es que por más que se tenga un ente regulador fortalecido y que en poco tiempo podamos quitarle todo ese manto noventista, si no hay alguien del Estado sentado en el Directorio, no te estás enterando de lo que pasa, o de hecho te enterás después, cuando auditás", aseguró.

En esa situación, continuó, "de qué te sirve" aplicar sanciones a través del ente si no se resuelve "el problema de fondo, que es que todos tenemos que tener luz".

Martello valoró la Intervención en Edesur que ejerció el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien "ya elevó un plan de obras que está siendo analizado".

"Tenemos la oportunidad de al menos recuperar para el Estado parte del manejo de la empresa, después la política dirá", manifestó.

En cuanto a las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Edesur, precisó que en los reclamos "la relación es prácticamente 5 a 1", en comparación con Edenor, la otra distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"A mi entender, tiene que ver con el anuncio de la retirada del país de su accionista mayoritario, la venta de acciones del grupo italiano Enel, que eso generó, acompañado de una falta de inversión crónica, una situación en la empresa que no sólo tiene que ver con las inversiones sino también con el gerenciamiento y la operatividad, que llevó a muchos usuarios a no tener luz por casi diez días", opinó.

Martello recordó la presentación de una denuncia penal en febrero, en la que le imputa a la compañía "entorpecimiento de la prestación de servicios públicos, abandono de persona y malversación de fondos en perjuicio del Estado".

"Se contempló la intervención total en los días de mayor conflictividad, pero hay un problema en los perjuicios que le puede ocasionar una posible demanda que ellos interpongan ante el Ciadi", indicó, para recordar que "le quedan 60 años más de contrato".

Agregó que se realizó "una auditoría técnica que terminaremos a fin de mes, en la que va a quedar demostrado que hay casuales para que por lo menos la política repiense qué relación va a tener el Estado con la empresa en los 60 años que le quedan de concesión, porque si algo está claro es que así no se puede seguir".

"En mi opinión personal, en esta oportunidad, que ellos sólos abrieron con la venta mayoritaria de sus acciones, el Estado debe comprar parte de esas acciones", señaló.

Con información de Télam