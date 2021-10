Alberto Fernández firmó convenio para recuperar las actividades hoteleras y gastronómicas

El presidente celebró el aumento del turismo en el último fin de semana y también se refirió a la reconversión de planes sociales por trabajo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó la firma de un convenio con agentes del sector gastronómico y hotelero para dejar atrás la pandemia del COVID-19 y recuperar actividades que fueron duramente golpeadas a causa de la enfermedad. "Si hay una actividad que ha padecido este tiempo, es la actividad turística", sostuvo el mandatario y señaló que privó a los argentinos del "disfrute" y "nos obligó a estar alejado del otro".



El jefe de Estado llevó adelante dicho convenio con el objetivo de una reconversión de planes sociales por trabajo para "formalizar a la Argentina", con representantes de cámaras empresarias y sindicatos de ambos sectores bajo el lema de la reconstrucción de la Argentina. "Los planes son un analgésico para el momento, no pueden ser la regla. La intención es hacer todo lo necesario del Estado para promover empleos como corresponde", afirmó. A su vez, tras el último fin de semana largo, destacó: "El turismo aumentó en el país un 55% respecto de la misma fecha del año 2019, cuando el coronavirus no estaba dando vueltas".

Por otro lado, sobre cómo atravesó este tiempo, Alberto Fernández dijo: "El mundo vivió un momento único y espero que irrepetible. Siempre digo que cuando buscaba para atrás, a ver de dónde me podía agarrar de una experiencia que haya vivido lo que me tocaba vivir a mí como presidente, no encontraba nada cercano". Y recordó: "En un momento hablé con Pedro Sánchez, cuando empezaron a abrir en España, hoteles y restaurantes, y me contaba que la gente tenía miedo y no iba. Todo eso era lento, fue un tiempo muy ingrato".

En relación a la economía y al tiempo que comienza a superar, poco a poco, la pandemia del coronavirus, el máximo mandatario mostró una gran convicción de que el país "está creciendo" y la "inversión es constante". "los que abrazamos la filosofía peronista no conocemos otro modo de desarrollo que no sea inversión, producción y trabajo, porque así las sociedades avanzan". Y para cerrar, ejemplificó: "Días atrás estuve en una fábrica que tomó, en agosto, 700 nuevos empleados".

El acto se llevó a cabo en la sede de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), en Avenida de Mayo 930, y participaron el jefe de ese gremio, Luis Barrionuevo, y los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidades), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Matías Lammens (Turismo y Deportes), entre otros funcionarios. También asistieron el subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, y el referente de Somos Barrios de Pie y candidato a diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Menéndez, entre otros dirigentes sociales.