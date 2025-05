Macri mandó a comprar dólares para pagar deuda e hizo subir el oficial a $1215 El dólar llegó al máximo de $ 1.215 pesos, en el marco de la demanda extraordinaria que metió la Ciudad de Buenos Aires, que afronta vencimientos de deuda por u$s 300 millones. El lunes hay vencimientos de deuda por más de u$s 500 millones. En el “trimestre de oro” el BCRA no acumula reservas y en mayo cayeron más de 2.000 millones.