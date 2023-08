Según Delfina Rossi, los candidatos opositores aplican "terrorismo cambiario"

La economista y una de las voceras de la campaña de Unión por la Patria afirmó que la reciente devaluación busca "cerrar la incertidumbre" en conjunto con los acuerdos de precios.

La economista de Unión por la Patria (UxP) e integrante del directorio del Banco Ciudad, Delfina Rossi, afirmó que los candidatos de la oposición, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), "aplican terrorismo cambiario", y señaló que la reciente devaluación del tipo de cambio busca "cerrar la incertidumbre" en conjunto con los acuerdos de precios anunciados ayer.

"Estamos en un escenario de debilidad de las reservas donde candidatos que tienen chances de ser presidentes como Javier Milei y Patricia Bullrich dicen que quieren entrar a ver las bóvedas del Banco Central, dicen que están usando los dólares de los depositantes y que quieren dolarizar la economía. Estas personas, para mí, aplican terrorismo cambiario", afirmó Rossi esta mañana en diálogo con FM La Patriada.

La economista se refirió también al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registró en julio una inflación del 6,3%. "A principios de julio hubo una serie de medidas donde se aumentó el impuesto PAÍS y se dificultó un poco el acceso al dólar para algunos sectores. Creíamos que eso iba a tener un mayor impacto, pero no lo fue tanto", explicó y subrayó los aumentos que hubo en las categorías de Comunicaciones del 12,2% y de Recreación y Cultura de 11,2%, que "estuvo altamente explicada por las vacaciones de invierno".

Rossi señaló que "estas medidas tomadas evidentemente no fueron suficientes porque siguieron habiendo presiones cambiarias muy fuertes", y apuntó los motivos que llevaron al reajuste del tipo de cambio. "El gobierno sostuvo el tipo de cambio, pero el escenario de incertidumbre de la noche electoral me parece que hacía indispensable que se tomaran medidas para, justamente, intentar desanclar un poco más este proceso inflacionario, y no espiralizar y seguir corriendo de atrás de estos movimientos", sostuvo la directora del Banco Ciudad. El objetivo -enfatizó- fue "cerrar la incertidumbre" y "detener la especulación".

"Lo que se está intentando es salir de un régimen de actualizar según la inflación pasada en el cual los actores estaban autorizando precios suponiendo que iba a haber una devaluación mañana de tanto y pasado de tanto. El problema que estábamos teniendo es que todo el mundo estaba especulando y adivinando sobre una inflación futura", aseveró Delfina Rossi en la entrevista que concedió esta mañana.

Respecto del anuncio de ayer sobre la renovación de Precios Justos con una suba del 5% mensual por 90 días, destacó que las negociaciones estén encabezadas por el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel, secundado por la Secretaría de Comercio y la AFIP, pues esto le dará "trazabilidad a la formación de precios". Al respecto, agregó que "a estas negociaciones sectoriales, se le suma una mirada de estabilidad y compromiso para sostener el tipo de cambio" y aseguró que "hay una bienvenida de estas políticas" por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con información de Télam